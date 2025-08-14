World

യു.എസ്.-റഷ്യ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി ലണ്ടനിൽ; യു.കെ. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി

Photo of News Desk News Desk Send an email 1 day ago
10,616 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ലണ്ടൻ: യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോദിമിർ സെലെൻസ്കി യു.കെ. പ്രധാനമന്ത്രി കിയർ സ്റ്റാർമറുമായി ലണ്ടനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ അലാസ്കയിൽ നടക്കുന്ന നിർണായക ഉച്ചകോടിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. ട്രംപ്-പുടിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ട്രംപും പുടിനും തമ്മിലുള്ള ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ യുക്രെയ്ൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്നിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഏത് സമാധാന ചർച്ചകളും റഷ്യക്ക് അനുകൂലമായേക്കാമെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഭയക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ സെലെൻസ്കി നേരിട്ട് ലണ്ടനിലെത്തി സ്റ്റാർമറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.

 

യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രാദേശിക അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്റ്റാർമർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അതിർത്തികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യുക്രെയ്നിൽ വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമാക്കാൻ താൻ മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളുമായുള്ള വെർച്വൽ ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സെലെൻസ്കിയെ വിളിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ട്രംപ്-പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം. ഈ ഉച്ചകോടി യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കരുതുന്നത്.

 

Tags
Photo of News Desk News Desk Send an email 1 day ago
10,616 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

കരയാക്രമണത്തിന് മുന്നോടിയായി ഗാസ നഗരത്തിലെ ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ തുടച്ചുനീക്കി ഇസ്രായേൽ

8 hours ago

അമേരിക്ക ലോകത്ത് ഭീകരതയും സ്വേച്ഛാധിപത്യവും പ്രോത്സഹിപ്പിക്കുന്നു: വിമർശനവുമായി ആർഎസ്എസ്

1 day ago

വാക്കുകളിലെ പിഴവുകൾ’ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന് വരുത്തിവെച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധി

2 days ago

ഗാസ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സമിർ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം; ചർച്ചകൾക്ക് തയ്യാറെന്ന് ഈജിപ്തിനെ അറിയിച്ച് ഹമാസ്

2 days ago
Back to top button
error: Content is protected !!