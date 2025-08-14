യു.എസ്.-റഷ്യ ഉച്ചകോടിക്ക് മുന്നോടിയായി യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് സെലെൻസ്കി ലണ്ടനിൽ; യു.കെ. പ്രധാനമന്ത്രിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി
ലണ്ടൻ: യുക്രെയ്ൻ പ്രസിഡന്റ് വോളോദിമിർ സെലെൻസ്കി യു.കെ. പ്രധാനമന്ത്രി കിയർ സ്റ്റാർമറുമായി ലണ്ടനിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തി. യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപും റഷ്യൻ പ്രസിഡന്റ് വ്ളാഡിമിർ പുടിനും തമ്മിൽ അലാസ്കയിൽ നടക്കുന്ന നിർണായക ഉച്ചകോടിക്ക് തൊട്ടുമുമ്പാണ് ഈ കൂടിക്കാഴ്ച. ട്രംപ്-പുടിൻ ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്നിന്റെ താൽപര്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം.
ട്രംപും പുടിനും തമ്മിലുള്ള ഉച്ചകോടിയിൽ യുക്രെയ്ൻ പ്രതിനിധികളെ ഉൾപ്പെടുത്താത്തതിൽ യുക്രെയ്ൻ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. യുക്രെയ്നിനെ ഒഴിവാക്കിയുള്ള ഏത് സമാധാന ചർച്ചകളും റഷ്യക്ക് അനുകൂലമായേക്കാമെന്ന് യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഭയക്കുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യൂറോപ്യൻ സഖ്യകക്ഷികളുടെ പിന്തുണ ഉറപ്പാക്കാൻ സെലെൻസ്കി നേരിട്ട് ലണ്ടനിലെത്തി സ്റ്റാർമറുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയത്.
യുക്രെയ്നിന്റെ പ്രാദേശിക അഖണ്ഡത സംരക്ഷിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം സ്റ്റാർമർ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. യുക്രെയ്നിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ അതിർത്തികളിൽ മാറ്റം വരുത്താൻ അനുവദിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. അതേസമയം, യുക്രെയ്നിൽ വെടിനിർത്തൽ സാധ്യമാക്കാൻ താൻ മുൻഗണന നൽകുമെന്ന് ട്രംപ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളുമായുള്ള വെർച്വൽ ചർച്ചയിൽ ഉറപ്പുനൽകിയിരുന്നു. കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം സെലെൻസ്കിയെ വിളിക്കുമെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രംപ്-പുടിൻ കൂടിക്കാഴ്ചയുടെ ഫലം എന്തായിരിക്കുമെന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് ലോകം. ഈ ഉച്ചകോടി യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തിൽ നിർണായക വഴിത്തിരിവാകുമെന്നാണ് അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കരുതുന്നത്.