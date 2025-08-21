ഉംറ വിസയും യാത്രയും ഇനി എളുപ്പം; ‘നുസുക് ഉംറ’ സേവനവുമായി സൗദി അറേബ്യ
റിയാദ്: ഉംറ തീർത്ഥാടകർക്ക് വിസ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കാനും യാത്രാസൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ട് പുതിയ ഡിജിറ്റൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ‘നുസുക് ഉംറ’ സൗദി അറേബ്യ ആരംഭിച്ചു.
ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള തീർത്ഥാടകർക്ക് അവരുടെ ഉംറ യാത്ര നേരിട്ട് ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും ബുക്ക് ചെയ്യാനും ഈ ഓൺലൈൻ സേവനം സഹായിക്കും. വിസ അപേക്ഷ, താമസസൗകര്യം, വിമാന ടിക്കറ്റുകൾ, ഗതാഗതം എന്നിവയെല്ലാം ഒരൊറ്റ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ലഭ്യമാകും. ഇടനിലക്കാരുടെ സഹായമില്ലാതെ എളുപ്പത്തിൽ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയുമെന്നതാണ് ഈ സേവനത്തിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷത.
‘നുസുക്’ പ്ലാറ്റ്ഫോം വഴി തീർത്ഥാടകർക്ക് അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാക്കേജുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കാം. പൂർണ്ണമായും യാത്രാസേവനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പാക്കേജുകളോ, വിസ, താമസം, ഗതാഗതം തുടങ്ങിയവ വ്യക്തിഗതമായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള അവസരമോ ലഭ്യമാണ്. ഏഴ് ഭാഷകളിൽ ലഭ്യമായ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം, സൗദി വിഷൻ 2030-ന്റെ ഭാഗമായി തീർത്ഥാടകർക്ക് മികച്ച സേവനം നൽകാനുള്ള സൗദിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുടെ ഭാഗമാണ്.
ഈ പുതിയ സേവനം, ഉംറ തീർത്ഥാടനത്തിന് വരുന്നവരുടെ എണ്ണം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും അവരുടെ യാത്രാനുഭവം കൂടുതൽ സുഗമമാക്കുന്നതിനും സഹായിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.