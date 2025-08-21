World

ഗാസയിൽ ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ വേണം; ഇസ്രായേൽ സൈനിക നടപടി കനത്ത ആൾനാശമുണ്ടാക്കുമെന്ന് യു.എൻ. സെക്രട്ടറി ജനറൽ

ടോക്കിയോ: ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആരംഭിച്ച സൈനിക നീക്കത്തിൽ കനത്ത ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ച് യു.എൻ. സെക്രട്ടറി ജനറൽ അന്റോണിയോ ഗുട്ടെറസ്. പ്രദേശത്ത് ഉടൻ വെടിനിർത്തൽ പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഈ സൈനിക നീക്കം ഗാസയിലെ സാധാരണക്കാർക്കിടയിൽ വൻതോതിലുള്ള മരണത്തിനും നാശത്തിനും കാരണമാകുമെന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

ടോക്കിയോയിൽ നടന്ന ആഫ്രിക്കൻ വികസന സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് ഗുട്ടെറസ് ഗാസയിലെ സ്ഥിതിഗതികളെക്കുറിച്ച് ശക്തമായ പ്രതികരണം നടത്തിയത്. സൈനിക നടപടി നിർത്തിയില്ലെങ്കിൽ വലിയ ദുരന്തമാകും സംഭവിക്കുകയെന്നും, സമാധാന ചർച്ചകൾക്ക് വഴി തുറക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹമാസ് ബന്ദികളെ ഉപാധികളില്ലാതെ വിട്ടയക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം ആവശ്യപ്പെട്ടു.

കഴിഞ്ഞ കുറച്ചു ദിവസങ്ങളായി ഗാസ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം ശക്തമാക്കുകയും, സൈനിക നടപടിക്ക് ഒരുങ്ങുന്നതായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് യു.എൻ. മേധാവിയുടെ ശക്തമായ ഇടപെടൽ. ഗാസയിലെ 75 ശതമാനം പ്രദേശങ്ങളും നിലവിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ്. കൂടാതെ, വെസ്റ്റ് ബാങ്കിലെ അനധികൃത നിർമ്മാണങ്ങൾ നിർത്തണമെന്നും അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം ഗാസയിൽ പതിനായിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കൊല്ലപ്പെട്ടതായും, അവശ്യവസ്തുക്കളുടെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞതും ഗുരുതരമായ മാനുഷിക പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുന്നതായും യു.എൻ. റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹം കൂടുതൽ ശക്തമായി ഇടപെടണമെന്നും വെടിനിർത്തലിനായി സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തണമെന്നും ഗുട്ടെറസ് ആവർത്തിച്ചു.

 

