ജൂഹി ചൗളയുടെ ഹർജിക്കിടെ സിനിമാപാട്ടു പാടി; കോടതിയലക്ഷ്യക്കുറ്റം ചുമത്തി ഡൽഹി ഹൈക്കോടതി

ഡൽഹി: 5ജി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ നടപ്പാക്കരുത് എന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബോളിവുഡ് നടി ജൂഹി ചൗള നൽകിയ ഹർജി പരിഗണിക്കുന്നതിനിടെ നാടകീയ രംഗങ്ങൾ. കേസിന്റെ വിർച്വൽ ഹിയറിങ്ങിനിടെ ഒരു ആരാധകൻ തുടർച്ചയായി നടിയുടെ സിനിമയിലെ പാട്ടു പാടിയതാണ് പ്രശ്‌നങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ടത്.

ഹിയറിങ്ങിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഏതോ സന്ദർശകൻ ‘ജൂഹി മാഡം എവിടെ എനിക്ക് കാണാൻ ആകുന്നില്ലല്ലോ’ എന്ന് ചോദിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു. പിന്നീട് ഇവർ അഭിനയിച്ച സിനിമയിലെ ഗാനങ്ങൾ ഹിയറിങ്ങിനിടെ കേൾക്കുകയായിരുന്നു.

കേസ് പരിഗണിച്ച ജെആർ മിധ തുടക്കത്തിൽ ഇദ്ദേഹത്തെ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ പിന്നീടും അൺമ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇയാൾ പാട്ടുപാടി. ഇതോടെ കോടതി ഇയാൾക്കെതിരെ കോടതിയലക്ഷ്യക്കുറ്റം ചുമത്തി കേസെടുക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുകയായിരുന്നു.

‘ഇയാൾ ആരാണെന്ന് കണ്ടെത്തി കോടതിയലക്ഷ്യ നോട്ടീസ് നൽകണം. ഡൽഹി പൊലീസിന്റെ ഐടി സെല്ലുമായി ബന്ധപ്പെടൂ. ഞങ്ങൾ നോട്ടീസ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യാം’ – ജസ്റ്റിസ് മിധ പറഞ്ഞു.

നേരത്തെ, തന്റെ കേസ് കോടതി പരിഗണിക്കുന്നുണ്ട് എന്നും ഹിയറിങ്ങിൽ വിർച്വലായി പങ്കെടുക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ട് ജൂഹി ചൗള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിൽ കുറിപ്പിട്ടിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ ഹിയറിങ്ങിന്റെ ലിങ്കും നൽകിയിരുന്നു.

If you do think this concerns you in anyway, feel free to join our first virtual hearing conducted at Delhi High Court, to be held on 2nd June, 10.45 AM onwards 🙏 Link in my bio. https://t.co/dciUrpvrq8

— Juhi Chawla (@iam_juhi) June 1, 2021