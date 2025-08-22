National

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കേരളത്തിൽ; ഭരണം, സുരക്ഷ, പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു

Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,571 1 minute read
FacebookWhatsApp

കൊച്ചി: ഭരണം, സുരക്ഷ, സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ കേരളത്തിലെ പ്രമുഖരുടെ യോഗത്തിൽ കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ പ്രസംഗിച്ചു. കേരളത്തിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുന്ന ഒരു ഉന്നതതല കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. സംസ്ഥാനത്തിന്റെ സുരക്ഷാ സ്ഥിതിയെക്കുറിച്ചും, വികസനത്തിന് തടസ്സമാകുന്ന രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായം രേഖപ്പെടുത്തി.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

കേരളത്തിന്റെ വികസന സാധ്യതകൾക്ക് വേഗം കൂട്ടാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രതിജ്ഞാബദ്ധമാണെന്ന് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷം സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുരോഗതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭരണം സുതാര്യവും കാര്യക്ഷമവുമാക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് കേന്ദ്രം എല്ലാ പിന്തുണയും നൽകുമെന്നും, എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ഇതിന് തയ്യാറാവണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

 

കോൺക്ലേവിൽ സംസാരിച്ച പ്രമുഖർ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രത്യേകിച്ച് തീവ്രവാദ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ സാന്നിധ്യം, ഭരണം കാര്യക്ഷമമല്ലാത്തത്, സാമ്പത്തിക പരിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചു. അമിത് ഷായുടെ പ്രസംഗം ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും, മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു.

അതേസമയം, അമിത് ഷായുടെ പ്രസംഗം രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതമാണെന്നും സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള വേദിയായി കോൺക്ലേവിനെ ഉപയോഗിക്കുകയാണെന്നും പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികൾ ആരോപിച്ചു. രാഷ്ട്രീയ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകുന്നതിനേക്കാൾ, കേരളത്തിന്റെ വികസനത്തിന് യോജിച്ച ഒരു സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 17 minutes ago
10,571 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ബിജെപി 1200

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊൽക്കത്തയിൽ; വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

4 minutes ago

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: 46 പേരിൽ നിന്ന് 2 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രം; സി.പി. രാധാകൃഷ്ണനും സുദർശൻ റെഡ്ഡിയും മത്സരരംഗത്ത്

40 minutes ago
supreme court

ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം: രേഖയായി ആധാർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

5 hours ago

ജയിലിൽ കിടന്ന് ഭരിക്കേണ്ട; അറസ്റ്റിലായാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിക്കുന്ന ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!