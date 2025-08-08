USAWorld

ട്രംപിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ; യു.എസ്. അപ്പീൽ കോടതി ഉത്തരവിട്ടു

ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനെതിരായ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾക്ക് സ്റ്റേ അനുവദിച്ച് യു.എസ്. അപ്പീൽ കോടതി. ഡിസ്ട്രിക്റ്റ് ജഡ്ജി ജെയിംസ് ഇ. ബോസ്ബർഗ് ഉത്തരവിട്ട കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവെച്ചുകൊണ്ടാണ് അപ്പീൽ കോടതിയുടെ നടപടി. ഇതോടെ, ഈ വിഷയത്തിൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി വരുന്നത് വരെ ട്രംപിനെതിരായ തുടർനടപടികൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയില്ല.

ഒരു സർക്കാർ ഏജൻസിക്ക് ആവശ്യമായ ചില രേഖകൾ കൈമാറാൻ ജെയിംസ് ഇ. ബോസ്ബർഗ് നേരത്തെ ട്രംപിനോട് ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ, ഈ ഉത്തരവ് പാലിക്കുന്നതിൽ ട്രംപ് വീഴ്ച വരുത്തിയെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് ജഡ്ജി കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾക്ക് നിർദേശം നൽകിയത്. ഈ ഉത്തരവിനെതിരെ ട്രംപിന്റെ അഭിഭാഷകർ അപ്പീൽ കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു.

 

ബോസ്ബർഗിന്റെ ഉത്തരവിലെ നിയമപരമായ വശങ്ങൾ പരിശോധിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് അപ്പീൽ കോടതി അറിയിച്ചു. കേസ് വിശദമായി പഠിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയം വേണമെന്ന ട്രംപിന്റെ നിയമവിഭാഗത്തിന്റെ ആവശ്യം അപ്പീൽ കോടതി പരിഗണിക്കുകയായിരുന്നു. കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ട്രംപിന് കൂടുതൽ നിയമപ്രശ്നങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാദങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി കേൾക്കാൻ അവസരം ലഭിക്കില്ലെന്നും അഭിഭാഷകർ വാദിച്ചു.

ട്രംപിനെതിരായ വിവിധ കേസുകൾ നിലനിൽക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ നിയമപരമായ നീക്കം അദ്ദേഹത്തിന് താൽക്കാലിക ആശ്വാസം നൽകുന്നതാണ്. അപ്പീൽ കോടതിയിൽ കേസിന്റെ വാദം നടക്കും വരെ കോടതിയലക്ഷ്യ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കും. ഈ കേസിൽ അപ്പീൽ കോടതിയുടെ അന്തിമ വിധി നിർണായകമാകും.

