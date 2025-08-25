USAWorld

ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ യുഎസ് എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ വിന്യസിച്ചു; സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസം പുരോഗമിക്കുന്നു

സോൾ: ദക്ഷിണ കൊറിയയുമായി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ ഭാഗമായി യുഎസ് വ്യോമസേന തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക എഫ്-35 യുദ്ധവിമാനങ്ങൾ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ താൽക്കാലികമായി വിന്യസിച്ചു. മേഖലയിലെ ഭീഷണി നേരിടാനും സൈനിക സന്നദ്ധത ഉറപ്പുവരുത്താനും ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഈ നീക്കം.

ദക്ഷിണ കൊറിയയും യുഎസും സംയുക്തമായി നടത്തുന്ന വാർഷിക സൈനികാഭ്യാസമായ ‘ഉൾച്ചി ഫ്രീഡം ഷീൽഡ്’ (Ulchi Freedom Shield) ന്റെ ഭാഗമായാണ് എഫ്-35 വിമാനങ്ങളുടെ വിന്യാസം. പ്യോങ്‌ടെക്കിലെ കുൻസാൻ വ്യോമത്താവളത്തിലാണ് ഏകദേശം പത്തോളം എഫ്-35 വിമാനങ്ങൾ എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ സൈനികാഭ്യാസത്തിൽ യുഎസ് വ്യോമസേനയുടെയും യുഎസ് മറൈൻ കോർപ്സിന്റെയും എഫ്-35എ, എഫ്-35ബി വിമാനങ്ങൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്ന് യുഎസ് ഫോഴ്സസ് കൊറിയയിലെ (USFK) ഉദ്യോഗസ്ഥൻ അറിയിച്ചു.

 

യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധം, കിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലെ ചൈനയുടെ സ്വാധീനം തുടങ്ങിയ ആഗോള രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിൽ, ഈ സൈനിക വിന്യാസത്തിന് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട്. വടക്കൻ കൊറിയയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രകോപനങ്ങളെ പ്രതിരോധിക്കുകയാണ് സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. യുഎസ്-ദക്ഷിണ കൊറിയ ബന്ധം കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്താനും സൈനിക സഹകരണം മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. കൂടാതെ, ഭാവിയിൽ എഫ്-35 വിമാനങ്ങൾ ദക്ഷിണ കൊറിയയിൽ സ്ഥിരമായി വിന്യസിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചും യുഎസ് പരിഗണിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.

 

