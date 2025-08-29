ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ‘അത്യാവശ്യ ധാതുക്കളുടെ’ പട്ടിക വികസിപ്പിച്ച് അമേരിക്ക; ലക്ഷ്യം നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക

വാഷിംഗ്ടൺ: ശുദ്ധ ഊർജ്ജം, സാങ്കേതികവിദ്യ, പ്രതിരോധം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിൽ അത്യന്താപേക്ഷിതമായ ‘അത്യാവശ്യ ധാതുക്കളുടെ’ (critical minerals) പട്ടിക വികസിപ്പിക്കാൻ അമേരിക്കൻ സർക്കാർ ഒരുങ്ങുന്നു. ചൈനയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ആഭ്യന്തര ഉൽപ്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും നിക്ഷേപകർക്ക് വ്യക്തമായ മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശം നൽകുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ, സൗരോർജ്ജ പാനലുകൾ, വിൻഡ് ടർബൈനുകൾ തുടങ്ങിയ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ നിർമ്മാണത്തിന് ലിഥിയം, കോബാൾട്ട്, നിയോഡിമിയം തുടങ്ങിയ ധാതുക്കൾ നിർബന്ധമാണ്. എന്നാൽ ഈ ധാതുക്കളുടെ ഖനനം, സംസ്കരണം, വിതരണം എന്നിവയിൽ ചൈനയ്ക്കാണ് ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ നിയന്ത്രണമുള്ളത്. ഇത് അമേരിക്കയുടെ സാമ്പത്തിക, ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്ക് ഭീഷണിയാണെന്ന് യു.എസ്. സർക്കാർ കരുതുന്നു.
പുതിയ പട്ടികയിൽ ഏതൊക്കെ ധാതുക്കളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതെന്ന് യു.എസ്. ജിയോളജിക്കൽ സർവേ (USGS) നിർണ്ണയിക്കും. ഒരു ധാതുവിനെ ‘അത്യാവശ്യം’ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് അത് അമേരിക്കൻ സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയ്ക്കും ദേശീയ സുരക്ഷയ്ക്കും എത്രത്തോളം നിർണായകമാണ്, അതിന്റെ വിതരണ ശൃംഖല എത്രത്തോളം ദുർബലമാണ്, ഉത്പാദനത്തിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു രാജ്യത്തിന് ആധിപത്യമുണ്ടോ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടാണ്.
പട്ടിക വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ ആഭ്യന്തര ഖനനത്തിനും സംസ്കരണത്തിനുമുള്ള നിക്ഷേപം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും, വിതരണ ശൃംഖലകൾ വൈവിധ്യവത്കരിക്കാനും, അതുവഴി ചൈനയുടെ സ്വാധീനം കുറയ്ക്കാനും സാധിക്കുമെന്നാണ് യു.എസ്. ഭരണകൂടം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഊർജ്ജ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ധാതുക്കൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ആവശ്യം വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഈ സാഹചര്യത്തിൽ, പുതിയ നയം അമേരിക്കയുടെ സുരക്ഷയ്ക്കും സാമ്പത്തിക ഭാവിക്കും നിർണായകമാണ്.