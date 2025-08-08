അമേരിക്കയുടെ കുടിയേറ്റ നയം വിമാനക്കമ്പനികളുടെ വരുമാനം കുറയ്ക്കുന്നു; അന്താരാഷ്ട്ര യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ ഇടിവ്
ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ കർശനമായ കുടിയേറ്റ നയങ്ങൾ കാരണം അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രാ ആവശ്യകത കുറയുന്നതായി ആഗോള വിമാനക്കമ്പനികൾ. വിസ നടപടികളിലെ കാലതാമസവും പുതിയ യാത്രാ നിയന്ത്രണങ്ങളും യാത്രക്കാരുടെ എണ്ണത്തിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാക്കിയെന്നാണ് ഈ മേഖലയിലെ പ്രമുഖർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
അന്താരാഷ്ട്ര വ്യോമയാന ഗതാഗത അസോസിയേഷൻ (IATA) പുറത്തുവിട്ട കണക്കുകൾ പ്രകാരം, അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള വിദേശ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെയും ബിസിനസ്സ് യാത്രക്കാരുടെയും എണ്ണത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ഏതാനും മാസങ്ങളായി ഗണ്യമായ ഇടിവുണ്ടായിട്ടുണ്ട്. യാത്രാനിയമങ്ങളിലെ അനിശ്ചിതത്വവും ചില രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള യാത്രക്കാർക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ കർശന നിബന്ധനകളും ആളുകളെ അമേരിക്കയിലേക്കുള്ള യാത്രയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് വിമാനക്കമ്പനി അധികൃതർ പറയുന്നു.
മുമ്പ് അമേരിക്കയിലേക്ക് സർവീസ് നടത്തിയിരുന്ന ചില വിമാനക്കമ്പനികൾ അവരുടെ റൂട്ടുകൾ റദ്ദാക്കുകയോ, സീറ്റുകളുടെ എണ്ണം കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് അമേരിക്കയുടെ ടൂറിസം, സാമ്പത്തിക മേഖലകളിലും ദൂരവ്യാപകമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുമെന്ന് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നു. നിലവിലെ നയങ്ങൾ മാറ്റാതെ അമേരിക്കയുടെ യാത്രാമേഖലയെ വീണ്ടും ശക്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് വിമാനക്കമ്പനി മേധാവികൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.