World

വെനസ്വേലയിലേക്ക് യുഎസ് സൈനിക നീക്കം: ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അടുക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് വിദഗ്ധർ

Photo of News Desk News Desk Send an email 30 minutes ago
10,586 1 minute read
FacebookWhatsApp

കാരക്കാസ്: വെനസ്വേലൻ തീരത്തേക്ക് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ അയച്ച അമേരിക്കൻ നീക്കം, വെനസ്വേലയെ തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും വലിയ വ്യാപാര പങ്കാളിയായ ചൈനയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിച്ചേക്കാമെന്ന് വിദഗ്ധർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു. ഔദ്യോഗികമായി മയക്കുമരുന്ന് കടത്തിനെ നേരിടാനാണ് സൈനിക വിന്യാസമെന്ന് യുഎസ് പറയുമ്പോൾ, ഇത് വെനസ്വേലൻ എണ്ണ കയറ്റുമതിയിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താനുള്ള നീക്കമാണെന്ന് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

 

വർഷങ്ങളായി യുഎസ് ഉപരോധം നേരിടുന്ന വെനസ്വേലയ്ക്ക് ചൈന ഒരു പ്രധാന സാമ്പത്തിക സ്രോതസ്സാണ്. എണ്ണ കയറ്റുമതിയിലൂടെ ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം ഉപയോഗിച്ചാണ് വെനസ്വേല ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള ഭീമമായ വായ്പകൾ തിരിച്ചടയ്ക്കുന്നത്. യുഎസിന്റെ ഈ പുതിയ സൈനിക ഭീഷണി, ഈ എണ്ണക്കയറ്റുമതിക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുമോ എന്ന് ചൈനയെ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്നു.

എന്നിരുന്നാലും, ഈ നീക്കം ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ചൈനയെ വെനസ്വേലയുമായി കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് ചില വിശകലന വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. വെനസ്വേലയിലെ തങ്ങളുടെ നിക്ഷേപങ്ങളും താൽപ്പര്യങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ ചൈന കൂടുതൽ ഇടപെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. കൂടാതെ, യുഎസ് ഉപരോധ ഭീഷണി നേരിടുന്ന മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും തങ്ങളോടൊപ്പം ചേർത്ത് ഒരു കൂട്ടായ്മ രൂപീകരിക്കാൻ ചൈന ശ്രമിച്ചേക്കാമെന്നും അവർ പറയുന്നു.

ഈ സൈനിക നീക്കത്തിന് മറുപടിയായി, വെനസ്വേലൻ പ്രസിഡന്റ് നിക്കോളാസ് മഡുറോ സൈനികരെ അണിനിരത്തുകയും ചൈനയുമായുള്ള തങ്ങളുടെ തന്ത്രപ്രധാനമായ സഖ്യം ശക്തിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ഇത് മേഖലയിലെ സംഘർഷം വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്ന് ഭയപ്പെടുന്നതിനോടൊപ്പം, വെനസ്വേലയെ റഷ്യയുമായും ഇറാനുമായും കൂടുതൽ അടുപ്പിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നും നിരീക്ഷകർ പറയുന്നു.

അതേസമയം, യുഎസ് സൈനിക നീക്കങ്ങൾ വെനസ്വേലൻ എണ്ണ വിതരണം തടസ്സപ്പെടുത്തുമോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചൈനയ്ക്ക് ആശങ്കയുണ്ടെന്നും, അത് അവരുടെ എണ്ണ ഇറക്കുമതിയെ ബാധിക്കുമോ എന്ന് അവർ വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും ചില വിശകലന വിദഗ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഇത്, ഹ്രസ്വകാലത്തേക്ക് വെനസ്വേലൻ എണ്ണയെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കാൻ ചൈനയെ പ്രേരിപ്പിച്ചേക്കാം എന്നും അവർ പറയുന്നു. ഈ നീക്കങ്ങൾ അന്താരാഷ്ട്ര എണ്ണ വിപണിയിൽ അനിശ്ചിതത്വം സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 30 minutes ago
10,586 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

വെനസ്വേലയുടെ തീരത്ത് യുഎസ് യുദ്ധക്കപ്പലുകൾ: എണ്ണ വ്യാപാരത്തെ എങ്ങനെ ബാധിക്കും?

49 minutes ago

ഗാസയിൽ യു.എൻ. ക്ഷാമം പ്രഖ്യാപിച്ചു; ഇത് മനുഷ്യരാശിയുടെ പരാജയം: ഇസ്രായേൽ നയങ്ങൾക്കെതിരെ രൂക്ഷവിമർശനം

2 hours ago

കൊളംബിയയിൽ ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിലും ഹെലികോപ്റ്റർ ആക്രമണത്തിലും 18 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

12 hours ago

സുഡാനിൽ സാധാരണക്കാരെ സംരക്ഷിക്കാൻ അടിയന്തര നടപടി വേണമെന്ന് യുഎഇ, യുഎസ്, സൗദി അറേബ്യ

1 day ago
Back to top button
error: Content is protected !!