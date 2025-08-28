കരിങ്കടലിൽ യു.എസ്. നേവിയുടെ P-8A പോസിഡോൺ വിമാനം റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനം തടഞ്ഞു; ആശങ്കയിൽ നാറ്റോ
കരിങ്കടലിന് മുകളിലൂടെ നിരീക്ഷണ പറക്കൽ നടത്തിയ അമേരിക്കൻ നാവിക സേനയുടെ P-8A പോസിഡോൺ വിമാനത്തെ റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനം തടഞ്ഞതായി റിപ്പോർട്ട്. യുക്രെയ്ൻ-റഷ്യൻ സംഘർഷം തുടരുന്നതിനിടെയാണ് ഈ സംഭവം. റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ പൈലറ്റ് ചിത്രീകരിച്ച വീഡിയോയിലാണ് പോസിഡോൺ വിമാനത്തിന്റെ അത്യന്താധുനിക റഡാർ സംവിധാനമായ AN/APS-154 അഡ്വാൻസ്ഡ് എയർബോൺ സെൻസർ (AAS) ദൃശ്യമായത്.
പോസിഡോൺ വിമാനത്തിന്റെ അടിഭാഗത്ത് നിന്ന് നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ സെൻസർ ആദ്യമായാണ് ദൃശ്യമാകുന്നത്. ഇത് കപ്പലുകളെയും അന്തർവാഹിനികളെയും നിരീക്ഷിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന വളരെ രഹസ്യസ്വഭാവമുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യയാണ്. റഷ്യൻ സൈനിക ടെലിഗ്രാം ചാനലായ ‘ഫൈറ്റർബോംബർ’ ആണ് ഈ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത്.
യുഎസ് നേവി ഇറ്റലിയിലെ നാവിക താവളത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട P-8A പോസിഡോൺ വിമാനം കരിങ്കടലിന് മുകളിലൂടെ നാല് മണിക്കൂറോളം നിരീക്ഷണം നടത്തിയതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. റഷ്യൻ വ്യോമാതിർത്തിയിൽ നിന്ന് 50 നോട്ടിക്കൽ മൈലുകൾ അകലെയാണ് വിമാനം സഞ്ചരിച്ചിരുന്നത്. റഷ്യൻ കരിങ്കടൽ നാവിക സേനയുടെ പ്രധാന താവളമായ നോവോറോസിസ്കിലെ നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു വിമാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം.
റഷ്യൻ യുദ്ധവിമാനം തടഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് യുഎസ് ഔദ്യോഗികമായി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല. കരിങ്കടലിൽ നടക്കുന്ന റഷ്യൻ നാവിക നീക്കങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി നാറ്റോ നടത്തുന്ന ശ്രമങ്ങളുടെ ഭാഗമായാണ് ഈ നിരീക്ഷണ പറക്കൽ. എന്നാൽ റഷ്യൻ സൈന്യം ഇത്തരം പറക്കലുകൾക്ക് ശക്തമായ പ്രതിരോധം തീർക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള തർക്കങ്ങൾ കൂടുതൽ വഷളാക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് പ്രതിരോധ വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്.
ഈ സംഭവത്തെ ‘ഏരിയൽ ഇന്റർസെപ്ഷൻ’ എന്നാണ് സാധാരണയായി വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ യുദ്ധവിമാനം മറ്റൊരു രാജ്യത്തിന്റെ വിമാനത്തെ അടുത്ത് ചെന്ന് തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തിയാണത്. ഇത്തരം സംഭവങ്ങൾ യൂറോപ്പിലെ സൈനിക പിരിമുറുക്കത്തിന് പുതിയൊരു ഉദാഹരണമാണ്.