ജപ്പാനിൽ നിന്നുള്ള ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറച്ച് അമേരിക്ക; വ്യാപാരബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താൻ പുതിയ നീക്കം

വാഷിംഗ്ടൺ: ജപ്പാനിൽ നിന്ന് അമേരിക്കയിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്ന മിക്ക ഉൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇറക്കുമതി തീരുവ കുറയ്ക്കാൻ ട്രംപ് ഭരണകൂടം തീരുമാനിച്ചു. പുതിയ തീരുവ കണക്കുകൂട്ടലിൽ ഒരു സാങ്കേതിക പിശക് സംഭവിച്ചതാണ് ഈ തീരുമാനത്തിന് കാരണമെന്ന് അമേരിക്കൻ അധികൃതർ അറിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ മാസം ജൂലൈ 31-ന് ഇറക്കിയ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവിൽ ഭേദഗതി വരുത്തിയാണ് പുതിയ തീരുമാനം. നേരത്തെ 25% വരെ തീരുവ ചുമത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടായിരുന്ന സ്ഥാനത്ത്, പുതിയ തീരുമാനം പ്രകാരം ഇത് ഏകദേശം 15% ആയി കുറയും. യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉത്പന്നങ്ങൾക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയതിന് സമാനമായ കണക്കുകൂട്ടൽ രീതി ജപ്പാനും ബാധകമാക്കാൻ ധാരണയായതോടെയാണ് ഈ മാറ്റം.
പുതിയ വ്യാപാരക്കരാർ പ്രഖ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ജപ്പാൻ നേടിയ ഒരു പ്രധാന വിജയമായാണ് ഇതിനെ വിശകലന വിദഗ്ധർ കാണുന്നത്. ഇത് ഇരു രാജ്യങ്ങൾക്കുമിടയിലുള്ള വ്യാപാരബന്ധം മെച്ചപ്പെടുത്താനും കയറ്റുമതി ചെയ്യുന്നവർക്ക് വലിയ ആശ്വാസം നൽകാനും സഹായിക്കും.
