National

വിസി നിയമനം: റിട്ട. ജഡ്ജി സുധാംശു ധൂലിയ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സൺ, ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീം കോടതി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,585 Less than a minute
supreme court
FacebookWhatsApp

ഡിജിറ്റൽ, സാങ്കേതിക സർവകലാശാല വിസി നിയമനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് റിട്ട. ജഡ്ജി സുധാംശു ധൂലിയയെ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി ചെയർപേഴ്‌സണാക്കി നിയമിച്ച് ഉത്തരവിട്ട് സുപ്രീം കോടതി. കേരളത്തിന്റെ ആവശ്യം പരിഗണിച്ചാണ് നടപടി. സ്ഥിരം വിസി നിയമനത്തിന് സംസ്ഥാനവും ഗവർണറും നൽകിയ പട്ടികയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

രണ്ട് പേർ ചാൻസലറുടെ നോമിനി, രണ്ട് പേർ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ നോമിനി എന്ന നിലയിൽ സെർച്ച് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കും. രണ്ടാഴ്ചക്കുള്ളിൽ സമിതി രൂപീകരിക്കണം. ഒരു മാസത്തിനുള്ളിൽ പുരോഗതി അറിയിക്കണമെന്നും കോടതി നിർദേശിച്ചു

ഗവർണറുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് സഹകരണമില്ലെന്നാണ് സംസ്ഥാനം കോടതിയെ നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നത്. സഹകരണത്തിന് വേണ്ടി പരാമവധി ശ്രമിച്ചെന്നും സംസ്ഥാനം അറിയിച്ചു. എന്നാൽ സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ശ്രമം നടന്നില്ലെന്നാണ് അറ്റോർണി ജനറൽ കോടതിയെ പറഞ്ഞത്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 2 hours ago
10,585 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

മറുപടിക്ക് പകരം തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം

13 minutes ago

സാങ്കേതിക തകരാർ: മുംബൈ-ലണ്ടൻ വിമാനം മണിക്കൂറുകൾ വൈകുന്നു; വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി യാത്രക്കാർ

2 hours ago

ബിന്ദു പത്മനാഭൻ തിരോധാനക്കേസ്: സെബാസ്റ്റ്യനെ ആലപ്പുഴ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങും

2 hours ago

12 മണിക്കൂർ ബ്ലോക്കിന് 150 രൂപ ടോൾ; പാലിയേക്കര കേസിൽ കേന്ദ്രത്തോട് ചോദ്യങ്ങളുമായി സുപ്രീം കോടതി

2 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!