National

ഉപരാഷ്ട്രപതി തിരഞ്ഞെടുപ്പ്: 46 പേരിൽ നിന്ന് 2 സ്ഥാനാർത്ഥികൾ മാത്രം; സി.പി. രാധാകൃഷ്ണനും സുദർശൻ റെഡ്ഡിയും മത്സരരംഗത്ത്

Photo of News Desk News Desk Send an email 40 minutes ago
10,614 Less than a minute
FacebookWhatsApp

ന്യൂഡൽഹി: ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത ഉപരാഷ്ട്രപതിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള മത്സരത്തിൽ 46 നാമനിർദേശ പത്രികകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പരിഗണിക്കപ്പെട്ടത് രണ്ടെണ്ണം മാത്രം. എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥി സി.പി. രാധാകൃഷ്ണനും പ്രതിപക്ഷ സഖ്യമായ ‘ഇന്ത്യ’യുടെ സ്ഥാനാർത്ഥി ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയുമാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരരംഗത്തുള്ളത്.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

നാമനിർദേശ പത്രികകൾ സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതിക്ക് ശേഷം നടന്ന സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിലാണ് 44 പത്രികകൾ വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ തള്ളിയത്. പൂരിപ്പിക്കാത്ത കോളങ്ങൾ, ആവശ്യമായ രേഖകളുടെ അഭാവം, നിർദേശകരുടെയും പിന്താങ്ങികളുടെയും ഒപ്പുകളിലെ പിഴവുകൾ തുടങ്ങിയ സാങ്കേതിക കാരണങ്ങളാണ് പത്രികകൾ തള്ളുന്നതിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ വൃത്തങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നത്.

 

തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള മുതിർന്ന ബിജെപി നേതാവും നിലവിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഗവർണറുമായ സി.പി. രാധാകൃഷ്ണൻ എൻഡിഎയുടെ ഏകകണ്ഠമായ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ്. അതേസമയം, സുപ്രീം കോടതി മുൻ ജഡ്ജി കൂടിയായ ബി. സുദർശൻ റെഡ്ഡിയെ ‘ഇന്ത്യ’ സഖ്യം സംയുക്ത സ്ഥാനാർത്ഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയായിരുന്നു.

നിലവിലെ പാർലമെന്റിലെ കക്ഷിനില അനുസരിച്ച് എൻഡിഎ സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വലിയ മുൻതൂക്കമുണ്ടെങ്കിലും, സുദർശൻ റെഡ്ഡിയുടെ സ്ഥാനാർത്ഥിത്വം ഒരു ‘ആശയപരമായ പോരാട്ടം’ ആയി മാറുമെന്ന് പ്രതിപക്ഷം അവകാശപ്പെടുന്നു. ഭരണഘടനാ മൂല്യങ്ങളെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാനുള്ള പോരാട്ടമാണിതെന്നും അവർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഈ മാസം അവസാനം വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 40 minutes ago
10,614 Less than a minute
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ബിജെപി 1200

പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി കൊൽക്കത്തയിൽ; വിവിധ വികസന പദ്ധതികൾ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു

4 minutes ago

കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ കേരളത്തിൽ; ഭരണം, സുരക്ഷ, പരിഷ്കാരങ്ങൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു

17 minutes ago
supreme court

ബിഹാർ വോട്ടർ പട്ടിക പരിഷ്‌കരണം: രേഖയായി ആധാർ അംഗീകരിക്കേണ്ടി വരുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി

5 hours ago

ജയിലിൽ കിടന്ന് ഭരിക്കേണ്ട; അറസ്റ്റിലായാൽ മന്ത്രിസ്ഥാനം തെറിക്കുന്ന ബില്ലിനെ പിന്തുണച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി

5 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!