രജനികാന്തിന്റെ ജയിലർ 2-ൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രമായി വിദ്യാ ബാലൻ
ചെന്നൈ: സൂപ്പർസ്റ്റാർ രജനികാന്തിനെ നായകനാക്കി നെൽസൺ ദിലീപ്കുമാർ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘ജയിലർ’ എന്ന സിനിമയുടെ രണ്ടാം ഭാഗം ‘ജയിലർ 2’ ഒരുങ്ങുന്നു. ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പ്രശസ്ത ബോളിവുഡ് നടി വിദ്യാ ബാലനുമായി അണിയറപ്രവർത്തകർ ചർച്ചകൾ നടത്തിവരുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഈ വാർത്ത സിനിമയുടെ ആരാധകർക്കിടയിൽ വലിയ ആവേശം സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
‘ജയിലർ’ വലിയ വിജയമായതിനെത്തുടർന്നാണ് സംവിധായകൻ നെൽസൺ രണ്ടാം ഭാഗം ഒരുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചത്. രജനികാന്ത്, മോഹൻലാൽ, ശിവ രാജ്കുമാർ, വിനായകൻ തുടങ്ങി വലിയ താരനിരയാണ് ആദ്യ ഭാഗത്തിൽ അണിനിരന്നത്. രണ്ടാം ഭാഗത്തിലും ഇതേപോലെ ശക്തമായ താരനിരയെ അണിനിരത്താനാണ് അണിയറപ്രവർത്തകർ ശ്രമിക്കുന്നത്. വിദ്യാ ബാലൻ ഈ ചിത്രത്തിൽ ഒരു പ്രധാന കഥാപാത്രത്തെ അവതരിപ്പിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ, ഏത് കഥാപാത്രമാണ് വിദ്യാ ബാലൻ അവതരിപ്പിക്കുക എന്നതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടില്ല.
പ്രശസ്ത സംവിധായകനായ സഞ്ജയ് ലീല ബൻസാലിയുടെ അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറായി സിനിമാ ജീവിതം ആരംഭിച്ച വിദ്യാ ബാലൻ, മികച്ച അഭിനേത്രി എന്ന നിലയിൽ ബോളിവുഡിൽ തന്റേതായ സ്ഥാനം നേടിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. മികച്ച അഭിനയത്തിന് ദേശീയ അവാർഡും നിരവധി ഫിലിം ഫെയർ അവാർഡുകളും അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിൽ കമൽ സംവിധാനം ചെയ്ത ‘കഥ തുടരുന്നു’ എന്ന സിനിമയിൽ അതിഥി വേഷത്തിലും, ‘ഒരു നാൾ വരും’ എന്ന സിനിമയിൽ പ്രധാന വേഷത്തിലും വിദ്യാ ബാലൻ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
‘ജയിലർ 2’-ന്റെ ഷൂട്ടിംഗ് അടുത്ത വർഷം തുടങ്ങുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. രജനികാന്ത് ഇപ്പോൾ ലോകേഷ് കനകരാജ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ‘കൂലി’ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കിലാണ്. ഈ സിനിമയുടെ ഷൂട്ടിംഗ് പൂർത്തിയായതിന് ശേഷം ‘ജയിലർ 2’വിന്റെ ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. രജനികാന്തും വിദ്യാ ബാലനും ആദ്യമായി ഒരുമിച്ച് അഭിനയിക്കുന്ന ഈ സിനിമ പ്രേക്ഷകർക്ക് ഒരു വിരുന്നായിരിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.