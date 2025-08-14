Gulf

വിസ ഷോപ്പിംഗ്: യൂറോപ്യൻ യാത്ര തടസ്സപ്പെടുത്തുന്ന ചതിക്കുഴി

യൂറോപ്പ് യാത്രയ്ക്ക് ഷെഞ്ചൻ വിസ എടുക്കുമ്പോൾ പലരും ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണ് ‘വിസ ഷോപ്പിംഗ്’. വിസ ലഭിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതോ വേഗത്തിൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് കിട്ടുന്നതോ ആയ രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുന്ന രീതിയാണിത്. എന്നാൽ ഈ രീതി നിങ്ങളുടെ യൂറോപ്യൻ യാത്രാ പദ്ധതികളെ പൂർണമായും തകർക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

  • എന്താണ് വിസ ഷോപ്പിംഗ്?

വിസ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കാൻ, യാത്ര ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കാത്ത ഒരു രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിൽ ഷെഞ്ചൻ വിസയ്ക്കായി അപേക്ഷിക്കുന്നതിനെയാണ് ‘വിസ ഷോപ്പിംഗ്’ എന്ന് പറയുന്നത്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരാൾക്ക് സ്പെയിനിലും പോർച്ചുഗലിലും യാത്ര ചെയ്യണമെങ്കിൽ, കൂടുതൽ ദിവസം ചെലവഴിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിലാണ് അപേക്ഷ നൽകേണ്ടത്. എന്നാൽ അപ്പോയിന്റ്മെന്റ് ലഭിക്കാൻ കാലതാമസം നേരിടുകയാണെങ്കിൽ, വിസ നടപടികൾ എളുപ്പമുള്ള മറ്റേതെങ്കിലും രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിൽ അപേക്ഷ നൽകാൻ ശ്രമിക്കുന്നതാണ് വിസ ഷോപ്പിംഗ്.

  • എന്തുകൊണ്ട് ഇത് നിങ്ങളുടെ യാത്രയെ തകർക്കും?

ഷെഞ്ചൻ വിസ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, നിങ്ങൾ ഏത് രാജ്യത്താണോ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദിവസം ചെലവഴിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്, ആ രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിലാണ് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. ഒന്നിലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ തുല്യമായ ദിവസങ്ങളാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, ആദ്യം പ്രവേശിക്കുന്ന രാജ്യത്തിന്റെ എംബസിയിൽ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. ഈ നിയമം ലംഘിച്ച് വിസ ഷോപ്പിംഗ് നടത്തിയാൽ താഴെ പറയുന്ന ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം:

* വിസ നിരസിക്കപ്പെടാം: നിങ്ങളുടെ യാത്രാവിവരങ്ങളും താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും എംബസികൾ സൂക്ഷ്മമായി പരിശോധിക്കും. വിസയ്ക്കായി നൽകിയ വിവരങ്ങളും യഥാർത്ഥ യാത്രാ പദ്ധതികളും തമ്മിൽ പൊരുത്തക്കേടുകൾ കണ്ടെത്തിയാൽ അപേക്ഷ നിരസിക്കപ്പെടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

* വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടാം: വിസ ഷോപ്പിംഗിലൂടെ നേടിയ വിസയുമായി യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ, വിമാനത്താവളത്തിലെ ഇമിഗ്രേഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് സംശയം തോന്നിയാൽ വിമാനത്തിൽ നിന്ന് ഇറക്കിവിടാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

* യൂറോപ്പിൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കാം: യൂറോപ്യൻ അതിർത്തികളിൽ വെച്ച് നിങ്ങളുടെ വിസ വ്യാജമാണെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പ്രവേശനം നിഷേധിക്കപ്പെടാം. ഇത് ഭാവിയിൽ യൂറോപ്പിലേക്കുള്ള നിങ്ങളുടെ യാത്രകളെ സാരമായി ബാധിക്കും.

* ഭാവി വിസ അപേക്ഷകൾക്ക് തിരിച്ചടി: ഒരിക്കൽ വിസ ഷോപ്പിംഗിന്റെ പേരിൽ വിസ നിരസിക്കപ്പെട്ടാൽ, പിന്നീട് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളുടെ വിസയ്ക്ക് അപേക്ഷിക്കുമ്പോഴും ഇത് ഒരു തടസ്സമായേക്കാം.

അതിനാൽ, വേഗത്തിൽ വിസ ലഭിക്കാൻ എളുപ്പവഴികൾ തേടുന്നതിന് പകരം, ഷെഞ്ചൻ നിയമങ്ങൾ കൃത്യമായി പാലിക്കുകയും, യഥാർത്ഥ യാത്രാ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് സുരക്ഷിതമായ മാർഗം. ഇത് നിങ്ങളുടെ യൂറോപ്യൻ യാത്ര സുഗമവും തടസ്സരഹിതവുമാക്കാൻ സഹായിക്കും.

 

