National

വിഠൽഭായ് പട്ടേലിന്റെ നൂറാം വാർഷികം: നിയമനിർമ്മാണ പാരമ്പര്യങ്ങളുടെ അടിത്തറ പാകിയത് അദ്ദേഹമെന്ന് അമിത് ഷാ

Photo of News Desk News Desk Send an email 2 hours ago
10,583 1 minute read
ബിജെപി 1200
ബിജെപി 1200
FacebookWhatsApp

ന്യൂഡൽഹി: നിയമനിർമ്മാണ സഭയുടെ ആദ്യ ഇന്ത്യൻ സ്പീക്കറായി വീർ വിഠൽഭായ് പട്ടേൽ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടതിന്റെ നൂറാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന പ്രസക്തമായ ചടങ്ങ് കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രി അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. രണ്ട് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ഈ അഖിലേന്ത്യാ സ്പീക്കേഴ്സ് കോൺഫറൻസ് 2025-ന് ഡൽഹി നിയമസഭയാണ് ആതിഥേയത്വം വഹിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യൻ മൂല്യങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന് അടിത്തറയിട്ട വിഠൽഭായ് പട്ടേലിനെ അമിത് ഷാ പ്രശംസിച്ചു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഡൽഹി നിയമസഭാ സ്പീക്കർ വിജേന്ദർ ഗുപ്തയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ സമ്മേളനത്തിൽ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ നിയമസഭാ സ്പീക്കർമാരും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർമാരും, ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിലുകളുടെ ചെയർമാൻമാരും ഡെപ്യൂട്ടി ചെയർമാൻമാരും പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്ര പാർലമെന്ററി കാര്യ മന്ത്രി കിരൺ റിജിജു, ഡൽഹി ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവർണർ വിനയ് കുമാർ സക്സേന, ഡൽഹി മുഖ്യമന്ത്രി രേഖ ഗുപ്ത, മന്ത്രി പർവേശ് വർമ്മ എന്നിവരും ചടങ്ങിൽ സന്നിഹിതരായിരുന്നു.

വിഠൽഭായ് പട്ടേലിനോടുള്ള ആദരസൂചകമായി ഒരു പ്രത്യേക തപാൽ സ്റ്റാമ്പും അമിത് ഷാ പ്രകാശനം ചെയ്തു. ചടങ്ങിൽ സംസാരിക്കവെ, “വീർ വിഠൽഭായ് പട്ടേലിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പാണ് നമ്മുടെ നിയമനിർമ്മാണ ചരിത്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികത്തിൽ രാജ്യത്തെ എല്ലാ സ്പീക്കർമാരും ഡെപ്യൂട്ടി സ്പീക്കർമാരും ഇവിടെ ഒത്തുകൂടി എന്നത് ചരിത്രപരമാണ്,” അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു. സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിലെ നിരവധി പ്രമുഖർ ഈ സഭയിലെ അംഗങ്ങളായിരുന്നതും അദ്ദേഹം ഓർമ്മിപ്പിച്ചു.

മഹാമന മാളവ്യ, ഗോപാൽ കൃഷ്ണ ഗോഖലെ, ലാലാ ലജ്പത് റായ്, ദേശ്ബന്ധു ചിരഞ്ജൻദാസ് തുടങ്ങിയ നേതാക്കളെ അനുസ്മരിച്ചുകൊണ്ട് അമിത് ഷാ പറഞ്ഞു, “അവർ രാഷ്ട്രത്തിനുവേണ്ടിയുള്ള ജനങ്ങളുടെ പ്രതീക്ഷകൾ സഭയുടെ മുന്നിൽ അവതരിപ്പിച്ചു.” ഗുജറാത്ത് നൽകിയ രണ്ട് സഹോദരങ്ങളിൽ ഒരാളായ സർദാർ പട്ടേൽ ഗാന്ധിജിക്കൊപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തിൽ പ്രവർത്തിച്ചപ്പോൾ, മറ്റേ സഹോദരൻ വിഠൽഭായ് പട്ടേൽ ഇന്ത്യയുടെ നിയമനിർമ്മാണ പാരമ്പര്യങ്ങൾക്ക് അടിത്തറയിട്ടതായി അമിത് ഷാ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

ഇംപീരിയൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗൺസിൽ, സെൻട്രൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് അസംബ്ലി എന്നിങ്ങനെയുള്ള പേരുകളിലൂടെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യ പാർലമെന്റായി മാറിയ ഡൽഹി നിയമസഭയുടെ 100 വർഷത്തിലേറെ നീണ്ട ചരിത്രം പ്രദർശിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രദർശനവും അമിത് ഷാ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. വിഠൽഭായ് പട്ടേലിന്റെ ജീവിതത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു പ്രദർശനം സംഘടിപ്പിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം സന്നിഹിതരോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ഇത് യുവതലമുറയ്ക്ക് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സഹായിക്കും.

നിയമനിർമ്മാണ രീതികൾ, ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങൾ, പാർലമെന്ററി നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സഹകരണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും ഈ സമ്മേളനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു. ജനാധിപത്യ സ്ഥാപനങ്ങളെ ശക്തിപ്പെടുത്തുക, ഫെഡറൽ ഘടനയിൽ നിയമനിർമ്മാണ സഭകളുടെ പങ്ക്, വിഠൽഭായ് പട്ടേലിനെപ്പോലുള്ളവരുടെ പാരമ്പര്യം എന്നിവയാണ് സമ്മേളനത്തിലെ പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ. എഐ-അധിഷ്ഠിത ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഡിജിറ്റൽ നൂതന സാങ്കേതിക വിദ്യകളിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നിയമനിർമ്മാണത്തിൽ സുതാര്യതയും കാര്യക്ഷമതയും വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സമ്മേളനം ലക്ഷ്യമിടുന്നു.

 

Photo of News Desk News Desk Send an email 2 hours ago
10,583 1 minute read
Photo of News Desk

News Desk

Related Articles

ബിജെപി 1200

ശ്രീ ഗുരു ഗ്രന്ഥ് സാഹിബ് ജിയുടെ പ്രകാശ് പുരബ്: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ആശംസകൾ നേർന്നു

3 hours ago

ചേതേശ്വർ പുജാര അന്താരാഷ്ട്ര ക്രിക്കറ്റിന്റെ എല്ലാ ഫോർമാറ്റിൽ നിന്നും വിരമിച്ചു

3 hours ago

എസ്ബിഐക്ക് പിന്നാലെ അനിൽ അംബാനിയുടെ റിലയൻസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ ‘തട്ടിപ്പ്’ എന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ച് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയും

5 hours ago

ഡിആർഡിഒ തദ്ദേശീയമായി വികസിപ്പിച്ച എയർ ഡിഫൻസ് ആയുധ സംവിധാനം വിജയകരമായി പരീക്ഷിച്ചു

7 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!