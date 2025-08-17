National

വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം: തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമം നടക്കുന്നു; മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ ഗ്യാനേഷ് കുമാർ

ന്യൂഡൽഹി: ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണമായ സ്പെഷ്യൽ ഇൻ്റൻസീവ് റിവിഷൻ (SIR) സംബന്ധിച്ച് തെറ്റിദ്ധാരണകൾ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ ബോധപൂർവമായ ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്ന് മുഖ്യ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർ (സി.ഇ.സി.) ഗ്യാനേഷ് കുമാർ. രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നതിനെ അദ്ദേഹം ശക്തമായി അപലപിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിഷ്പക്ഷമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഏതെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയോട് പക്ഷപാതം കാണിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

  • പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ:

* ‘വോട്ട് മോഷണം’ ആരോപണം: പ്രതിപക്ഷം ഉന്നയിക്കുന്ന ‘വോട്ട് മോഷണം’ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് ഗ്യാനേഷ് കുമാർ പറഞ്ഞു. ഭരണഘടനയെയും രാജ്യത്തെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയെയും അവഹേളിക്കുന്നതിന് തുല്യമാണ് ഈ ആരോപണങ്ങൾ.

* വോട്ടർപട്ടിക പരിഷ്കരണം: ബിഹാറിലെ വോട്ടർപട്ടികയിൽ വ്യാപകമായ അപാകതകൾ ഉണ്ടെന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ തന്നെ ആവശ്യപ്പെട്ടതിനെ തുടർന്നാണ് SIR നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. മരിച്ചവരുടെയും, താമസം മാറിയവരുടെയും, ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളിൽ വോട്ട് രേഖപ്പെടുത്തിയവരുടെയും പേരുകൾ ഒഴിവാക്കുകയാണ് ഈ പരിഷ്കരണത്തിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

* വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ സഹകരണം: വോട്ടർപട്ടികയുടെ കരട് രൂപം തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്ത 1.6 ലക്ഷം ബൂത്ത് ലെവൽ ഏജൻ്റുമാർ (BLA) പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അടിത്തട്ടിൽ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ സഹകരണത്തോടെ സുതാര്യമായാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നത്.

* തെറ്റിദ്ധാരണകൾക്കെതിരെ മുന്നറിയിപ്പ്: ജില്ലാതലത്തിൽ പാർട്ടിയുടെ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ സഹകരിച്ചാണ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത്. എന്നാൽ, ഈ വിവരങ്ങൾ സംസ്ഥാന-ദേശീയ നേതാക്കളിലേക്ക് എത്തുന്നില്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. മനപ്പൂർവം തെറ്റിദ്ധാരണകൾ സൃഷ്ടിക്കാനാണ് ഇപ്പോൾ ശ്രമം നടക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

* രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാം: വോട്ടർപട്ടികയിൽ ഏതെങ്കിലും പേര് ഒഴിവാക്കിയതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും പരാതിയുണ്ടെങ്കിൽ, അതിനുള്ള രേഖകൾ സമർപ്പിക്കാൻ സെപ്റ്റംബർ 1 വരെ സമയമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ വാതിലുകൾ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ തുറന്നിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആരുടെയും പക്ഷത്തല്ലെന്നും, ഭരണഘടന അനുശാസിക്കുന്ന കർത്തവ്യം നിറവേറ്റുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും ഗ്യാനേഷ് കുമാർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

