വോട്ട് അധികാർ യാത്ര; മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സസാറാമിൽ എത്തി
സസാറാം: ‘വോട്ട് അധികാർ യാത്ര’യുടെ ഭാഗമായി കോൺഗ്രസ് അധ്യക്ഷൻ മല്ലികാർജുൻ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സസാറാമിൽ എത്തി. ലോക്സഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന് മുന്നോടിയായി പാർട്ടി ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും വോട്ടർമാരുമായി നേരിട്ട് സംവദിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയാണ് യാത്ര സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സസാറാമിലെത്തിയ നേതാക്കൾക്ക് ഊഷ്മളമായ സ്വീകരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ആയിരക്കണക്കിന് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും ചേർന്നാണ് അവരെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇവിടെ നടക്കുന്ന പൊതുസമ്മേളനത്തിൽ ഖാർഗെയും രാഹുൽ ഗാന്ധിയും സംസാരിക്കും. രാജ്യത്തെ നിലവിലെ രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ, തൊഴിലില്ലായ്മ, വിലക്കയറ്റം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ അവർ പ്രസംഗത്തിൽ ഉന്നയിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
ബിഹാറിൽ നിന്നാണ് യാത്ര ആരംഭിച്ചത്. വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് യാത്ര മുന്നോട്ട് പോകും. ഓരോ പ്രദേശത്തെയും ജനങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കി അവ പരിഹരിക്കാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാർട്ടി പ്രകടനപത്രികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താനും യാത്ര ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യുവജനങ്ങളെയും സ്ത്രീകളെയും ആകർഷിക്കുന്നതിനുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികളും യാത്രയുടെ ഭാഗമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.