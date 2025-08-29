World

ബ്രിട്ടൻ-ജപ്പാൻ പ്രതിരോധ സഹകരണത്തിൽ ചൈനയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ്; തായ്‌വാനും ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലും പ്രധാന വിഷയങ്ങൾ

ലണ്ടൻ: ബ്രിട്ടനും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള പ്രതിരോധ ബന്ധം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിൽ ആശങ്ക രേഖപ്പെടുത്തി ചൈന. തായ്‌വാൻ കടലിടുക്കിലും ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിലുമുള്ള പ്രാദേശിക വിഷയങ്ങളിൽ വിദേശ ഇടപെടലുകൾക്കെതിരെ ചൈന ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ചൈനയുടെ ആഭ്യന്തര കാര്യങ്ങളിൽ കടന്നുകയറാൻ ശ്രമിക്കരുതെന്ന് ബ്രിട്ടനും ജപ്പാനും നൽകിയ സന്ദേശത്തിൽ ബീജിംഗ് വ്യക്തമാക്കുന്നു.

ബ്രിട്ടനും ജപ്പാനും തമ്മിലുള്ള സൈനിക സഹകരണം ഈ മേഖലയിലെ സമാധാനത്തിനും സ്ഥിരതയ്ക്കും ഭീഷണിയാണെന്ന് ചൈനീസ് വക്താക്കൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഇരു രാജ്യങ്ങളും സംയുക്ത സൈനികാഭ്യാസങ്ങളും പ്രതിരോധ സാങ്കേതികവിദ്യാ കൈമാറ്റവും വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ നടത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചൈനയുടെ പ്രതികരണം.

“തായ്‌വാൻ വിഷയത്തിൽ ചൈനയുടെ പരമാധികാരത്തെയും അഖണ്ഡതയെയും ദുർബലപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു നടപടിയും ഞങ്ങൾ അംഗീകരിക്കില്ല,” ചൈനീസ് വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു. തായ്‌വാനെ ചൈനയുടെ അവിഭാജ്യ ഘടകമായാണ് ബീജിംഗ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഈ വിഷയത്തിൽ വിദേശ രാജ്യങ്ങളുടെ ഇടപെടലുകൾ സംഘർഷാവസ്ഥ രൂക്ഷമാക്കുമെന്ന് ചൈന നിരന്തരം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നുണ്ട്.

അതുപോലെ, ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലിലെ തങ്ങളുടെ പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവകാശവാദം ചൈന ആവർത്തിച്ചു. ഈ മേഖലയിൽ ചൈന കൃത്രിമ ദ്വീപുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിലും സൈനിക താവളങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിലുമുള്ള നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ അമേരിക്കയും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ എതിർപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.

ലോക ശക്തികൾ തങ്ങളുടെ പ്രതിരോധ സഹകരണം വിപുലപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തായ്‌വാനും ദക്ഷിണ ചൈനാക്കടലും പോലുള്ള വിഷയങ്ങളിൽ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകൾ ശക്തമാക്കുകയാണ് ചൈന. ഇത് മേഖലയിലെ ഭൗമ-രാഷ്ട്രീയ സാഹചര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാക്കിയേക്കാം.

 

