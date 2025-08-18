Kerala

ജലനിരപ്പ് ഉയർന്നു: കക്കി ആനത്തോട് ഡാമിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,644 Less than a minute
FacebookWhatsApp

കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ പെയ്ത ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് കക്കി ആനത്തോട് ഡാമിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നതിനാൽ ഡാമിന്റെ മൂന്ന് ഷട്ടറുകൾ തുറന്നു. രണ്ടും മൂന്നും ഷട്ടറുകൾ 45 സെന്റിമീറ്റർ വീതം നേരത്തെ ഉയർത്തിയിരുന്നു.

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

ഇന്ന് രാവിലെ 10 നാണ് ഒന്നാമത്തെ ഷട്ടറും 30 സെന്റി മീറ്റർ ഉയർത്തിയത്. സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തിയശേഷം ഇന്ന് ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് ഡാമിന്റെ നാലാമത്തെ ഷട്ടറും തുറക്കും.

ഡാമിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന തോതിൽ ജലം പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്നതിനാൽ കക്കാട്ടാറിന്റെയും പമ്പയാറിന്റെയും ഇരുകരകളിൽ ഉള്ളവരും പൊതുജനങ്ങളും ജാഗ്രത പാലിക്കേണ്ടതാണ്.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 5 hours ago
10,644 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

കോതമംഗലത്തെ 23കാരിയുടെ ആത്മഹത്യ; റമീസിന്റെ സുഹൃത്തും കസ്റ്റഡിയിൽ

23 minutes ago
Vedan Attack: Sangh Parivar's Dalit Agenda Exposed

ബലാത്സംഗ കേസ്: വേടന്റെ മുൻകൂർ ജാമ്യാപേക്ഷയിൽ വാദം നാളെയും തുടരും

28 minutes ago
ganesh-kumar

ബസുടമകൾ സമരം പ്രഖ്യാപിച്ചാൽ നേരിടും; കെഎസ്ആർടിസിയുടെ 500 സ്‌പെയർ ബസുകൾ നിരത്തിലിറക്കുമെന്ന് മന്ത്രി

2 hours ago
rain

മഴ ശക്തമാകുന്നു: ഓറഞ്ച് അലർട്ട് മൂന്ന് ജില്ലകളിൽ, 8 ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

3 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!