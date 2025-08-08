സൈനികവും വാണിജ്യപരവുമായ ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസമെന്ത്?
വ്യോമയാന മേഖലയിലെ ഏറ്റവും നിർണായക ഘടകമാണ് ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ. സൈനിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും സാധാരണ യാത്രാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്ന വിമാനങ്ങളുടെ എഞ്ചിനുകൾ രൂപകൽപ്പനയിലും പ്രവർത്തനത്തിലും വളരെയധികം വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇവയുടെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങൾ സമാനമാണെങ്കിലും, ലക്ഷ്യങ്ങളും പ്രകടന മാനദണ്ഡങ്ങളും വ്യത്യസ്തമാണ്. സൈനിക വിമാനങ്ങൾ ഉയർന്ന പ്രകടനത്തിന് ഊന്നൽ നൽകുമ്പോൾ, യാത്രാവിമാനങ്ങൾ ഇന്ധനക്ഷമത, സുരക്ഷ, കുറഞ്ഞ ശബ്ദം എന്നിവയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.
- പ്രധാന വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇവയാണ്:
* രൂപകൽപ്പനയും സാങ്കേതികവിദ്യയും (Bypass Ratio): യാത്രാവിമാനങ്ങൾ സാധാരണയായി ഹൈ-ബൈപാസ് ടർബോഫാൻ (High-Bypass Turbofan) എഞ്ചിനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിനുകൾ ഭൂരിഭാഗം വായുവും എഞ്ചിന്റെ കോറിലൂടെ കടത്തിവിടാതെ, അതിനു ചുറ്റും വലിയൊരു ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് തള്ളി നീക്കുന്നു. ഇത് ശബ്ദം കുറയ്ക്കാനും ഇന്ധനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാനും സഹായിക്കുന്നു. എന്നാൽ, സൈനിക ജെറ്റ് വിമാനങ്ങൾ ലോ-ബൈപാസ് ടർബോഫാൻ (Low-Bypass Turbofan) എഞ്ചിനുകളാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ വായു എഞ്ചിന്റെ കോറിലൂടെ കടത്തിവിട്ട് അതിവേഗത്തിൽ പുറത്തേക്ക് തള്ളുന്നു. ഇത് കുറഞ്ഞ ഭാരത്തിൽ കൂടുതൽ ശക്തി (thrust) ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
* പ്രകടനം (Performance) vs. കാര്യക്ഷമത (Efficiency): ഒരു സൈനിക വിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം വേഗതയും കുതിപ്പും (acceleration) ആണ്. ഒരു യുദ്ധവിമാനത്തിന് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഉയർന്ന വേഗതയിൽ എത്താനും അസാധാരണമായ അഭ്യാസങ്ങൾ നടത്താനും കഴിയണം. ഇതിനായി ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള, എന്നാൽ ഇന്ധനക്ഷമത കുറഞ്ഞ എഞ്ചിനുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേസമയം, ഒരു വാണിജ്യ വിമാനത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഇന്ധനമുപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ദൂരം പറക്കുക എന്നതാണ്. അതിനാൽ, യാത്രാവിമാന എഞ്ചിനുകൾ ഇന്ധനക്ഷമതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകുന്നു.
* ശബ്ദം (Noise): യാത്രാവിമാന എഞ്ചിനുകളുടെ പ്രധാന വെല്ലുവിളികളിലൊന്ന് ശബ്ദമലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എന്നതാണ്. വലിയ ഫാൻ ഉപയോഗിച്ച് വായുവിനെ തള്ളി നീക്കുന്നതിനാൽ ഇവ താരതമ്യേന കുറഞ്ഞ ശബ്ദമാണ് പുറത്തുവിടുന്നത്. എന്നാൽ, സൈനിക എഞ്ചിനുകൾക്ക് ശബ്ദം ഒരു പ്രധാന വിഷയമല്ല. ഉയർന്ന വേഗതയിൽ അതിശക്തമായ എക്സ്ഹോസ്റ്റ് വാതകങ്ങൾ പുറത്തുവിടുന്നത് കാരണം ഇവ കൂടുതൽ ശബ്ദമുണ്ടാക്കുന്നു.
* വലുപ്പവും ഭാരവും: യാത്രാവിമാന എഞ്ചിനുകൾ വളരെ വലുതും ഭാരമേറിയതുമാണ്. കാരണം, അവയ്ക്ക് കൂടുതൽ ഭാരമുള്ള വിമാനം ഉയർത്താനും കൂടുതൽ യാത്രാസമയം താങ്ങാനും കഴിയണം. എന്നാൽ, ഒരു യുദ്ധവിമാനത്തിന്റെ എഞ്ചിൻ ചെറുതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായിരിക്കും, ഇത് വിമാനത്തിന്റെ മൊത്തത്തിലുള്ള ഭാരം കുറച്ച് കൂടുതൽ വേഗത നൽകുന്നു.
* മെയിന്റനൻസ് (Maintenance): യാത്രാവിമാന എഞ്ചിനുകൾക്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ പതിവായ പരിശോധനകളും അറ്റകുറ്റപ്പണികളും ആവശ്യമാണ്. എന്നാൽ സൈനിക വിമാന എഞ്ചിനുകൾക്ക് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾ ആവശ്യമായി വരാം, കാരണം ഇവ അതികഠിനമായ സാഹചര്യങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
ചുരുക്കത്തിൽ, സൈനിക ജെറ്റ് എഞ്ചിനുകൾ ശക്തിക്കും വേഗതയ്ക്കും വേണ്ടി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടവയാണ്. എന്നാൽ വാണിജ്യ എഞ്ചിനുകൾ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷിതമായ യാത്രയ്ക്കും കുറഞ്ഞ ചെലവിനും വേണ്ടിയുള്ളവയാണ്.