ബോയിംഗ് 777X ൻ്റെ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഇത്രയും വലിയ വ്യാസമുള്ളത് എന്തുകൊണ്ട്

വാഷിംഗ്ടൺ ഡി.സി.: ബോയിംഗ് നിർമ്മിക്കുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ വിമാനമായ 777X-ൻ്റെ കൂറ്റൻ എഞ്ചിനുകൾ ആരുടെയും ശ്രദ്ധ ആകർഷിക്കുന്ന ഒന്നാണ്. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വാണിജ്യ ജെറ്റ് എഞ്ചിനായ GE9X ആണ് ഈ വിമാനത്തിന് ശക്തി പകരുന്നത്. ഇതിന്റെ ഫാൻ ഡയമീറ്റർ മാത്രം 134 ഇഞ്ചാണ്, ഇത് ബോയിംഗ് 737 വിമാനത്തിൻ്റെ ഫ്യൂസ്ലേജ് വ്യാസത്തേക്കാൾ വലുതാണ്.
ഇത്രയും വലിയ എഞ്ചിനുകൾ നിർമ്മിച്ചതിന് പിന്നിൽ സാങ്കേതികവും സാമ്പത്തികവുമായ നിരവധി കാരണങ്ങളുണ്ട്.
* കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത (Fuel Efficiency): വലിയ എഞ്ചിനുകൾക്ക് ഉയർന്ന “ബൈപാസ് റേഷ്യോ” (Bypass Ratio) നേടാൻ സാധിക്കും. ഇതിനർത്ഥം എഞ്ചിൻ്റെ കോറിലൂടെ പോകുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വായു എഞ്ചിൻ്റെ പുറത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്നു എന്നാണ്. ഇത് ഇന്ധന ഉപഭോഗം കുറയ്ക്കുന്നു. GE9X-ൻ്റെ ബൈപാസ് റേഷ്യോ ഏകദേശം 10:1 ആണ്, ഇത് പഴയ മോഡലുകളേക്കാൾ 10% അധികം ഇന്ധനം ലാഭിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
* കൂടുതൽ ശക്തി (Thrust): 777X പോലുള്ള ഭീമാകാരമായ വിമാനത്തിന് പറന്നുയരാൻ വലിയ ശക്തി ആവശ്യമാണ്. GE9X എഞ്ചിനുകൾക്ക് 110,000 പൗണ്ട് വരെ ത്രസ്റ്റ് ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. വലിയ ഡയമീറ്റർ കാരണം, എഞ്ചിൻ്റെ കോറിന് അധിക സമ്മർദ്ദമില്ലാതെ തന്നെ ഇത് നേടാൻ സാധിക്കുന്നു.
* ശബ്ദം കുറവ് (Noise Reduction): വലിയ ഫാനുകൾക്ക് കുറഞ്ഞ വേഗതയിൽ കറങ്ങിക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ വായുവിനെ തള്ളിമാറ്റാൻ സാധിക്കും. ഇത് എഞ്ചിൻ്റെ ശബ്ദം ഗണ്യമായി കുറയ്ക്കുന്നു. യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ സുഖപ്രദമായ യാത്ര ഒരുക്കാനും, വിമാനത്താവളങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള ശബ്ദമലിനീകരണം കുറയ്ക്കാനും ഇത് സഹായിക്കുന്നു.