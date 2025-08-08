എന്തുകൊണ്ട് എയർ ഇന്ത്യ മാത്രം; സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹർജി തള്ളി സുപ്രീം കോടതി
വാട്സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈
എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ ഓഡിറ്റ് നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള പൊതുതാൽപര്യ ഹർജി (PIL) സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. അടുത്തിടെ നടന്ന ദാരുണമായ അപകടങ്ങളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ എയർ ഇന്ത്യയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണ് കോടതി ഹർജി തള്ളിയത്.
ജസ്റ്റിസുമാരായ ബി.ആർ. ഗവായ്, സന്ദീപ് മേത്ത എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹർജി പരിഗണിച്ചത്. ഹർജി നൽകിയ അഭിഭാഷകൻ, എയർ ഇന്ത്യ വിമാനങ്ങൾക്ക് മാത്രമായി പ്രത്യേക സുരക്ഷാ പരിശോധന നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു. “എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികൾക്കും സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം. എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ എയർ ഇന്ത്യയെ മാത്രം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്?” എന്ന് കോടതി ഹർജിക്കാരനോട് ചോദിച്ചു. ഇത് എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളെയും ബാധിക്കുന്ന ഒരു പൊതു പ്രശ്നമായി കാണുന്നതിന് പകരം ഒരു പ്രത്യേക കമ്പനിയെ മാത്രം തിരഞ്ഞുപിടിച്ച് കുറ്റപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയാണെന്ന് കോടതി നിരീക്ഷിച്ചു.
ഹർജിയിൽ എയർ ഇന്ത്യയെ മാത്രം പരാമർശിച്ചതിലെ യുക്തിയെ കോടതി ചോദ്യം ചെയ്തു. രാജ്യത്തെ എല്ലാ വിമാനക്കമ്പനികളുടെയും സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ പരിശോധിക്കാൻ നിർദ്ദേശിക്കാമെങ്കിൽ അത് പരിഗണിക്കാമെന്ന് കോടതി പറഞ്ഞു. എന്നാൽ, ഹർജിക്കാരൻ തന്റെ ആവശ്യം എയർ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രം ഒതുക്കി നിർത്തിയതോടെ കോടതി ഹർജി തള്ളുകയായിരുന്നു.
ഇന്ത്യൻ വ്യോമയാന മേഖലയിലെ സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഡയറക്ടറേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് സിവിൽ ഏവിയേഷൻ (DGCA) എന്ന സ്വതന്ത്ര സ്ഥാപനം നിലവിലുണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഒരു പ്രത്യേക വിമാനക്കമ്പനിക്കെതിരെ ഇത്തരമൊരു ഹർജി നൽകുന്നത് ശരിയായ രീതിയല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയാണ് സുപ്രീം കോടതി ഈ കേസ് അവസാനിപ്പിച്ചത്.