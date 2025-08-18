World

നാറ്റോയിൽ ഒരിക്കലും പ്രവേശനം നൽകില്ല; സെലൻസ്‌കി വിചാരിച്ചാൽ യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് ട്രംപ്

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 8 hours ago
10,729 Less than a minute
FacebookWhatsApp

യുക്രൈൻ പ്രസിഡന്റ് വ്‌ളാദിമിർ സെലൻസ്‌കി വിചാരിച്ചാൽ റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാമെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. യുക്രൈന് നാറ്റോയിൽ പ്രവേശനം നൽകില്ല. ക്രിമിയൻ ഉപദ്വീപ് ഉപേക്ഷിക്കണമെന്നും സെലൻസ്‌കിയോട് ട്രംപ് ആവശ്യപ്പെട്ടു

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

സെലൻസ്‌കിയുമായി വൈറ്റ് ഹൗസിൽ കൂടിക്കാഴ്ച നടത്താനിരിക്കെയാണ് ട്രംപിന്റെ പ്രതികരണം. 2014ൽ യുക്രൈനിൽ നിന്നും ക്രിമിയ റഷ്യ പിടിച്ചെടുത്തിരുന്നു. ഇതേ ചൊല്ലിയാണ് റഷ്യയും യുക്രൈനും തമ്മിൽ സംഘർഷത്തിന് തുടക്കമായത്

സെലൻസ്‌കിക്ക് വേണമെങ്കിൽ റഷ്യയുമായുള്ള യുദ്ധം അവസാനിപ്പിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ പോരാട്ടം തുടരാം. യുക്രൈൻ നാറ്റോയിൽ ചേരുകയുമില്ല, ചില കാര്യങ്ങൾ ഒരിക്കലും നടക്കുകയുമില്ലെന്നും ട്രംപ് പറഞ്ഞു

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 8 hours ago
10,729 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

സൂപ്പർമാൻ സിനിമകളിലെ വില്ലൻ താരം ടെറൻസ് സ്റ്റാമ്പ് അന്തരിച്ചു; വിടവാങ്ങിയത് 87-ാം വയസ്സിൽ

4 hours ago

മനുഷ്യക്കുഞ്ഞിന് ജന്മം നൽകുന്ന റോബോട്ട്; പുതിയ ഗവേഷണവുമായി ചൈന

1 day ago

ഗാസയിലെ ആശുപത്രികളിൽ ഇസ്രായേൽ വ്യോമാക്രമണം; പലസ്തീനികളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ നീക്കം

1 day ago

ഗസ്സ സിറ്റിയിൽ ഇസ്രായേൽ ആക്രമണം; പലസ്തീനികളെ നിർബന്ധിതമായി മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കാൻ പദ്ധതി

1 day ago
Back to top button
error: Content is protected !!