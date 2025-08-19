National

ഇന്ത്യ മുന്നണി അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ നടപടി: രാഹുൽ ഗാന്ധി

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,753 Less than a minute
FacebookWhatsApp

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരായ വിമർശനം തുടർന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് രാഹുൽ ഗാന്ധി. കേന്ദ്രത്തിലും ബിഹാറിലും ഇന്ത്യ മുന്നണി സർക്കാർ രൂപീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്മീഷനെ ശക്തമായി നേരിടുമെന്ന് രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു. വോട്ട് മോഷണ ആരോപണങ്ങൾക്ക് സത്യവാങ്മൂലം നൽകണമെന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ ആവശ്യപ്പെട്ടതിന് പിന്നാലെയാണ് രാഹുൽ ഗാന്ധിയുടെ പ്രതികരണം

വാട്‌സാപ്പിൽ ഇനി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഷ്ടപ്പെടേണ്ട! പറഞ്ഞാൽ മതി ഇവൻ പഠിപ്പിച്ച് തരും. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. 👈👈👈👈

മൂന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷണർമാരേ, നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കു. ഇത് നരേന്ദ്രമോദിയുടെ സർക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പക്ഷേ ഇന്ത്യാ സഖ്യം രാജ്യത്തും ബിഹാറിലും സർക്കാർ രൂപീകരിക്കുന്ന ഒരു ദിവസം വരും. അതിന് ശേഷം ഞങ്ങൾ നിങ്ങൾ മൂന്ന് പേരെയും കൈകാര്യം ചെയ്യും എന്നായിരുന്നു രാഹുലിന്റെ വാക്കുകൾ

തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷന്റെ മോഷണം പിടിക്കപ്പെട്ടു. ഇപ്പോൾ കമ്മീഷൻ എന്നോട് സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെടുന്നു. രാജ്യം മുഴുവൻ നിങ്ങളോട് സത്യവാങ്മൂലം ആവശ്യപ്പെടും. നരേന്ദ്രമോദിയെയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെയും ഭാരത് മാതാവിനെയും ഭരണഘടനയെയും ആക്രമിക്കാൻ ഞങ്ങൾ അനുവദിക്കില്ലെന്നും രാഹുൽ ഗാന്ധി പറഞ്ഞു.

Photo of MJ Desk MJ Desk Send an email 4 hours ago
10,753 Less than a minute
Photo of MJ Desk

MJ Desk

Related Articles

supreme court

ബില്ലുകളിലെ സമയപരിധി: രാഷ്ട്രപതിയുടെ റഫറൻസിന് പിന്നിൽ കേന്ദ്രമെന്ന് കേരളം

9 minutes ago

മാധ്യമപ്രവർത്തകരായ സിദ്ധാർഥ് വരദരാജനും കരൺ ഥാപറിനുമെതിരെ വീണ്ടും രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി അസം പോലീസ്

2 hours ago

മറുപടിക്ക് പകരം തിരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷനെതിരെ പ്രതിപക്ഷം

19 hours ago

സാങ്കേതിക തകരാർ: മുംബൈ-ലണ്ടൻ വിമാനം മണിക്കൂറുകൾ വൈകുന്നു; വിമാനത്താവളത്തിൽ കുടുങ്ങി യാത്രക്കാർ

21 hours ago
Back to top button
error: Content is protected !!