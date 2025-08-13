വാക്കുകളിലെ പിഴവുകൾ’ ഇറാൻ പ്രസിഡന്റിന് വരുത്തിവെച്ചത് വലിയ പ്രതിസന്ധി
ഇറാൻ പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയാൻ നടത്തിയ ചില പ്രസ്താവനകൾ രാജ്യത്ത് പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമായി. “വാക്കുകളിലെ പിഴവുകൾ” എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ പ്രസ്താവനകൾ തീവ്ര യാഥാസ്ഥിതികരുടെ കടുത്ത വിമർശനത്തിന് ഇടയാക്കി.
വിദേശകാര്യ നയങ്ങളെയും, ഇറാന്റെ ആണവ പദ്ധതിയെയും കുറിച്ചുള്ള പെസെഷ്കിയാന്റെ ചില പ്രസ്താവനകളാണ് വിമർശനങ്ങൾക്കിടയാക്കിയത്. ഇറാൻ ആണവക്കരാറുകൾ പുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നും, അന്താരാഷ്ട്ര സമൂഹവുമായി കൂടുതൽ സഹകരിക്കണമെന്നുമുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ നിലപാടുകൾ യാഥാസ്ഥിതികർ എതിർത്തു. ഈ പ്രസ്താവനകൾ ഇസ്രായേൽ, അമേരിക്ക തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളോട് മൃദുസമീപനം സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ സൂചനയാണെന്ന് അവർ ആരോപിച്ചു.
പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ശേഷം കൂടുതൽ മിതവാദപരമായ നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുന്ന പെസെഷ്കിയാൻ, രാജ്യത്തിന്റെ വിദേശനയത്തിലും സാമ്പത്തിക നയങ്ങളിലും മാറ്റം വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമെന്നാണ് സൂചന. എന്നാൽ ഇറാനിലെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുടെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യാഥാസ്ഥിതികർ ഇതിന് തടസ്സം നിൽക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
മുൻ പ്രസിഡന്റ് ഇബ്രാഹിം റെയ്സിയുടെ മരണശേഷം നടന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മിതവാദികളുടെയും പരിഷ്കരണവാദികളുടെയും പിന്തുണയോടെയാണ് പെസെഷ്കിയാൻ അധികാരത്തിൽ വന്നത്. എന്നാൽ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓരോ നീക്കത്തെയും ശക്തമായി നിരീക്ഷിക്കാനും വിമർശിക്കാനും യാഥാസ്ഥിതികർ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. പെസെഷ്കിയാന്റെ മിതവാദപരമായ സമീപനം രാജ്യത്തെ കൂടുതൽ പ്രശ്നങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുമോ എന്ന് ഉറ്റുനോക്കുകയാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകർ.