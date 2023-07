ഫേസ്ബുക്ക് സുഹൃത്തിനെ കാണാനായി പാക്കിസ്ഥാനിലെത്തിയ രാജസ്ഥാൻ യുവതി അഞ്ജു വിവാഹിതയായെന്ന് റിപ്പോർട്ട്. പാക്കിസ്ഥാനിലെ ഖൈബർ പക്തുൻഖ്വ പ്രവിശ്യാ സ്വദേശി നസ്‌റുല്ലയെ അഞ്ജു വിവാഹം കഴിച്ചെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ഇതിന് മുമ്പായി അഞ്ജു മതപരിവർത്തനം നടത്തി ഫാത്തിമ എന്ന പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നതെന്നും റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു

അപ്പർ ദിറിലെ ജില്ലാ കോടതിയിൽ വെച്ചാണ് ഇരുവരും വിവാഹിതയായത്. ഇവരുടെ വീഡിയോ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലാണ്. മലകണ്ട് ഡിവിഷൻ ഡെപ്യൂട്ടി ഇൻസ്‌പെക്ടർ ജനറൽ നസീർ മെഹ്മൂദ് സത്തി ഇവരുടെ വിവാഹക്കാര്യം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നുണ്ട്. അഞ്ജു(35) ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം ഫാത്തിമ എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ചതായും നസ്‌റുല്ലയെ(29) വിവാഹം ചെയ്തതായും നസീർ മെഹ്മൂദ് സത്തി അറിയിച്ചു.

നസ്‌റുല്ലയെ വിവാഹം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയില്ലെന്നും വിസ കാലാവധി അവസാനിക്കുന്ന ഓഗസ്റ്റ് 20ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് മടങ്ങും എന്നുമായിരുന്നു അഞ്ജു നേരത്തെ പറഞ്ഞത്. എന്നാൽ ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇവരുടെ വിവാഹ കാര്യം പുറത്തുവരുന്നത്. അഞ്ജുവിന് രാജസ്ഥാനിൽ ഭർത്താവും 15 വയസ്സുള്ള മകളും ആറ് വയസ്സുള്ള മകനുമുണ്ട്.

Video: Indian girl #Anju with her Pakistani friend Nasrullah Khan in his home district Dir pic.twitter.com/jJJaCmxq1U