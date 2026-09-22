റെക്കോർഡ് 'എൽ നിനോ' കൊടുങ്കാറ്റ് ഭീഷണിയിൽ കാലിഫോർണിയ; ഗവർണർ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു
Sep 22, 2026, 08:13 IST
തീവ്രമായ 'എൽ നിനോ' (El Niño) പ്രതിഭാസത്തെ തുടർന്ന് വൻ പ്രളയത്തിനും ശക്തമായ കൊടുങ്കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന മുന്നറിയിപ്പിനെ തുടർന്ന് അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനമായ കാലിഫോർണിയയിൽ അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. കാലിഫോർണിയ ഗവർണറാണ് അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ഉത്തരവിറക്കിയത്.
സംസ്ഥാനത്തുടനീളം കനത്ത മഴയ്ക്കും മിന്നൽ പ്രളയത്തിനും മണ്ണടിച്ചിലിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്. തീരദേശ മേഖലകളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചു തുടങ്ങി. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി നാഷണൽ ഗാർഡിനെയും ദുരന്തനിവാരണ സേനയെയും പൂർണ്ണ സജ്ജരാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുതി തടസ്സപ്പെടാനും ഗതാഗതം സ്തംഭിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ ജനങ്ങൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് അധികൃതർ നിർദ്ദേശിച്ചു.