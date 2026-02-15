ഭീഷണികൾക്ക് വഴങ്ങില്ല; മിസൈൽ പദ്ധതി ചർച്ചയ്ക്കില്ലെന്ന് ഇറാൻ
Updated: Feb 15, 2026, 10:11 IST
അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കടുത്ത സൈനിക സമ്മർദ്ദവും ഭരണമാറ്റത്തിനുള്ള ആഹ്വാനവും ഉണ്ടായ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഇറാൻ തങ്ങളുടെ നിലപാട് വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
1. ഇറാൻ്റെ നിലപാട്:
- മിസൈൽ പദ്ധതി വിട്ടുവീഴ്ചക്കില്ല: ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധ മന്ത്രാലയവും പരമോന്നത നേതാവിൻ്റെ ഉപദേശകരും നൽകുന്ന സൂചനയനുസരിച്ച്, തങ്ങളുടെ ബാലിസ്റ്റിക് മിസൈൽ പദ്ധതി ചർച്ചാവിഷയമാക്കാൻ അവർ തയ്യാറല്ല. ഇത് ഇറാൻ്റെ പ്രതിരോധത്തിൻ്റെ 'ചുവന്ന രേഖ' (Red Line) ആണെന്ന് അവർ ആവർത്തിക്കുന്നു.
- സമാധാനപരമായ ആണവപദ്ധതി: തങ്ങളുടെ ആണവപദ്ധതി സമാധാനപരമായ ആവശ്യങ്ങൾക്കുള്ളതാണെന്നും രാജ്യാന്തര പരിശോധനകൾക്ക് തയ്യാറാണെന്നും പ്രസിഡന്റ് മസൂദ് പെസെഷ്കിയൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ അമേരിക്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന "അവിശ്വാസത്തിൻ്റെ മതിൽ" ചർച്ചകൾക്ക് തടസ്സമാണെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
- ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങൾ: രാജ്യത്ത് നടക്കുന്ന പ്രക്ഷോഭങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്നതിൽ 'ഖേദമുണ്ടെന്ന്' പ്രസിഡന്റ് പെസെഷ്കിയൻ സമ്മതിച്ചെങ്കിലും, ഈ പ്രക്ഷോഭങ്ങൾക്ക് പിന്നിൽ അമേരിക്കയുടെ ഗൂഢാലോചനയാണെന്നാണ് ഇറാൻ്റെ ഔദ്യോഗിക നിലപാട്.
2. അമേരിക്കയുടെ സൈനിക സമ്മർദ്ദം:
- രണ്ടാം വിമാനവാഹിനിക്കപ്പൽ: നിലവിൽ പശ്ചിമേഷ്യയിലുള്ള USS എബ്രഹാം ലിങ്കണ് പുറമെയാണ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ യുദ്ധക്കപ്പലായ USS ജെറാൾഡ് ആർ. ഫോർഡിനെ കൂടി ട്രംപ് മേഖലയിലേക്ക് അയച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായാണ് ഇത്രയും വലിയൊരു നാവിക വ്യൂഹം ഇറാൻ അതിർത്തിക്ക് സമീപം നിലയുറപ്പിക്കുന്നത്.
- ജനീവ ചർച്ചകൾ: സൈനിക നീക്കങ്ങൾക്കിടയിലും നയതന്ത്ര വാതിലുകൾ പൂർണ്ണമായും അടഞ്ഞിട്ടില്ല. അടുത്ത ആഴ്ച ജനീവയിൽ വെച്ച് അമേരിക്കൻ പ്രതിനിധികളായ സ്റ്റീവ് വിറ്റ്കോഫും ജാരെദ് കുഷ്നറും ഇറാൻ പ്രതിനിധികളുമായി ഒമാൻ്റെ മധ്യസ്ഥതയിൽ ചർച്ച നടത്താൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
3. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളുടെ ആശങ്ക:
അമേരിക്കയും ഇറാനും തമ്മിൽ ഒരു നേരിട്ടുള്ള യുദ്ധം ഉണ്ടായാൽ അത് ഗൾഫ് മേഖലയെ മൊത്തത്തിൽ ബാധിക്കുമെന്ന് സൗദി അറേബ്യയും യു.എ.ഇയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലെ അമേരിക്കൻ സൈനിക താവളങ്ങൾ ഇറാൻ്റെ ലക്ഷ്യമായേക്കുമോ എന്ന ഭയവും മേഖലയിലുണ്ട്.