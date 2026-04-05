ട്രംപിന്റെ അന്ത്യശാസനം തള്ളി ഇറാൻ; ഇസ്രായേലിനും കുവൈറ്റിനും നേരെ മിസൈൽ-ഡ്രോൺ ആക്രമണം
Apr 5, 2026, 08:39 IST
യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൽകിയ 48 മണിക്കൂർ സമയപരിധി അവഗണിച്ചുകൊണ്ട് ഇറാൻ ഇസ്രായേലിനും കുവൈറ്റിനും നേരെ ശക്തമായ ആക്രമണം അഴിച്ചുവിട്ടു. ഒരു പുതിയ നയതന്ത്ര കരാറിന് തയ്യാറല്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കിയ ഇറാൻ, മേഖലയിലെ അമേരിക്കൻ താല്പര്യങ്ങൾക്കും സഖ്യകക്ഷികൾക്കും നേരെയാണ് ഇപ്പോൾ ലക്ഷ്യം വെച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- ഇസ്രായേലിന് നേരെയുള്ള ആക്രമണം: ഇറാന്റെ ഭാഗത്തുനിന്ന് മിസൈലുകളും ഡ്രോണുകളും ഇസ്രായേൽ നഗരങ്ങളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് വിക്ഷേപിക്കപ്പെട്ടു. ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം പ്രത്യാക്രമണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
- കുവൈറ്റിലെ സംഘർഷം: ഇസ്രായേലിന് പുറമെ കുവൈറ്റിലെ യുഎസ് സൈനിക താവളങ്ങൾക്ക് നേരെയും ആക്രമണമുണ്ടായതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. ഇത് യുഎസ് നേരിട്ട് യുദ്ധത്തിലേക്ക് ഇടപെടാനുള്ള സാധ്യത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
- ട്രംപിന്റെ നിലപാട്: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് തുറക്കാനും കരാറിലെത്താനും ട്രംപ് നൽകിയ സമയപരിധി അവസാനിച്ചതോടെ, വരും മണിക്കൂറുകളിൽ അമേരിക്കയുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് കടുത്ത സൈനിക നടപടികൾ ഉണ്ടായേക്കാം.
- മേഖലയിലെ സാഹചര്യം: ലെബനൻ, ഹിസ്ബുള്ള തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ സംഘർഷങ്ങളും ഇതിനോടകം രൂക്ഷമായിട്ടുണ്ട്. ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ സുരക്ഷാ കൗൺസിൽ സ്ഥിതിഗതികൾ നിരീക്ഷിച്ചു വരികയാണ്.
ഈ നീക്കത്തോടെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് വീണ്ടും ഒരു സമ്പൂർണ്ണ യുദ്ധത്തിന്റെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്റെ ഫലമായി ആഗോള വിപണിയിൽ ഇന്ധനവില ഉയരാനും സാമ്പത്തിക അനിശ്ചിതത്വം വർദ്ധിക്കാനും സാധ്യതയുണ്ട്.