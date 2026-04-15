ഇറാൻ യുദ്ധം രൂക്ഷമാകുന്നു; ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തിന് സാധ്യതയെന്ന് ഐഎംഎഫ് മുന്നറിയിപ്പ്
Apr 15, 2026, 10:50 IST
ഇറാൻ യുദ്ധം കൂടുതൽ മേഖലകളിലേക്ക് വ്യാപിക്കുന്നത് ലോക സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ തകിടം മറിക്കുമെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര നാണയ നിധി (IMF) മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. യുദ്ധം നീണ്ടുനിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോകം മറ്റൊരു ആഗോള സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യത്തെ നേരിടേണ്ടി വരുമെന്നാണ് ഐഎംഎഫിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ 'വേൾഡ് ഇക്കണോമിക് ഔട്ട്ലുക്ക്' റിപ്പോർട്ട് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നത്.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- എണ്ണവില വർദ്ധന: യുദ്ധം കാരണം ക്രൂഡ് ഓയിൽ വില ബാരലിന് 100 ഡോളറിന് മുകളിൽ തുടരുന്നത് വിലക്കയറ്റം രൂക്ഷമാക്കും.
- സാമ്പത്തിക വളർച്ചയിലെ ഇടിവ്: 2026-ലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വളർച്ചാ നിരക്ക് 3.1 ശതമാനമായി ഐഎംഎഫ് കുറച്ചു. യുദ്ധം രൂക്ഷമായാൽ ഇത് ഇനിയും താഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
- വിതരണ ശൃംഖലയിലെ തടസ്സങ്ങൾ: ഹോർമുസ് കടലിടുക്ക് (Strait of Hormuz) വഴിയുള്ള ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുന്നത് ഇന്ധന വിതരണത്തെയും ആഗോള വ്യാപാരത്തെയും ഗുരുതരമായി ബാധിക്കും.
- ഇന്ത്യയുൾപ്പെടെയുള്ള രാജ്യങ്ങൾക്ക് ഭീഷണി: ഇന്ധന ഇറക്കുമതിയെ ആശ്രയിക്കുന്ന ഇന്ത്യ പോലുള്ള വികസ്വര രാജ്യങ്ങളിൽ പണപ്പെരുപ്പം ഉയരാനും രൂപയുടെ മൂല്യം ഇടിയാനും ഇത് കാരണമായേക്കാം.
സ്ഥിതിഗതികൾ മോശമായാൽ 1980-കൾക്ക് ശേഷമുള്ള അഞ്ചാമത്തെ വലിയ ആഗോള മാന്ദ്യത്തിനാകും ലോകം സാക്ഷ്യം വഹിക്കുകയെന്നും റിപ്പോർട്ട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.