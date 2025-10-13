ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ; ബന്ദികൾ വീടുകളിലേക്ക്, 'പുതിയ മധ്യേഷ്യയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രഭാതമാണിത്': ട്രംപ്
ഗാസയിൽ ഹമാസിന്റെ തടവിലായിരുന്ന അവസാനത്തെ 20 ബന്ദികളെ കൂടി മോചിപ്പിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ, ഇസ്രായേൽ-ഹമാസ് വെടിനിർത്തൽ കരാർ 'പുതിയ മധ്യേഷ്യയുടെ ചരിത്രപരമായ പ്രഭാതമാണി'തെന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.
ഖത്തർ, ഈജിപ്ത്, തുർക്കി തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളുടെ മധ്യസ്ഥതയിൽ യുഎസ് മുൻകൈയെടുത്ത് രൂപം നൽകിയ സമാധാന കരാറിന്റെ ആദ്യ ഘട്ടമാണ് ബന്ദി മോചനത്തോടെ പൂർത്തിയായത്. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ബന്ദികളെയും തിരികെ ലഭിച്ചതായി ഇസ്രായേൽ സൈന്യം സ്ഥിരീകരിച്ചു.
ബന്ദികളെ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും ഇസ്രായേൽ പ്രധാനമന്ത്രി നെതന്യാഹുവുമായും മറ്റ് ലോക നേതാക്കളുമായും കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തുന്നതിനും വേണ്ടി ട്രംപ് ഇസ്രായേലിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ബന്ദി മോചനം പുതിയൊരു തുടക്കമാണെന്നും, രണ്ട് വർഷം നീണ്ടുനിന്ന ഗാസ യുദ്ധത്തിന് അന്ത്യം കുറിക്കാൻ തന്റെ 20 ഇന സമാധാന പദ്ധതിക്ക് സാധിക്കുമെന്നും ട്രംപ് പ്രത്യാശ പ്രകടിപ്പിച്ചു.
കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇസ്രായേൽ തടവിലാക്കിയ ഫലസ്തീൻ തടവുകാരെയും മോചിപ്പിക്കുന്നത് തുടരുകയാണ്. അതേസമയം, ഹമാസ് തീവ്രവാദി ഗ്രൂപ്പിനെ നിരായുധരാക്കുന്നത് വരെ ഇസ്രായേൽ സൈന്യം ഗാസയിൽ തുടരുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി ബെഞ്ചമിൻ നെതന്യാഹു അറിയിച്ചു. ഗാസയുടെ യുദ്ധാനന്തര ഭാവി ചർച്ച ചെയ്യുന്നതിനായി 20-ൽ അധികം ലോക നേതാക്കൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ഉച്ചകോടിക്ക് ഈജിപ്തിലെ ഷാം എൽ ഷെയ്ഖിൽ ഇന്ന് തുടക്കമാകും.