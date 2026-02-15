ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റം ലക്ഷ്യം; കൂടുതൽ യുദ്ധക്കപ്പലുകളെ വിന്യസിച്ച് അമേരിക്ക: ഖമേനിയെ കാണാൻ തയ്യാറെന്ന് റൂബിയോ
വാഷിംഗ്ടൺ/മ്യൂണിക്: ഇറാനുമായുള്ള നയതന്ത്ര ബന്ധം അതീവ സങ്കീർണ്ണമായി തുടരുന്നതിനിടെ, ഇറാന്റെ പരമോന്നത നേതാവ് ആയത്തുള്ള അലി ഖമേനിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് തയ്യാറാണെന്ന് യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മാർക്കോ റൂബിയോ. മ്യൂണിക് സുരക്ഷാ സമ്മേളനത്തിലാണ് റൂബിയോ ഈ വെളിപ്പെടുത്തൽ നടത്തിയത്. എന്നാൽ, ഇതിന് പിന്നാലെ ഇറാനിൽ ഭരണമാറ്റമാണ് (Regime Change) താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെന്ന സൂചന നൽകി ട്രംപ് രംഗത്തെത്തിയത് പശ്ചിമേഷ്യയിൽ വീണ്ടും യുദ്ധഭീതി ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
പ്രധാന സംഭവവികാസങ്ങൾ:
- കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള സന്നദ്ധത: പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാൻ ആരുമായും സംസാരിക്കാൻ ട്രംപ് തയ്യാറാണെന്ന് റൂബിയോ പറഞ്ഞു. "ആയത്തുള്ള നാളെ ട്രംപിനെ കാണണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ, അദ്ദേഹത്തോടുള്ള യോജിപ്പ് കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ലോകപ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള വഴി അതാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ട്രംപ് അതിന് തയ്യാറാകും," റൂബിയോ വ്യക്തമാക്കി.
- ഭരണമാറ്റം മികച്ചതെന്ന് ട്രംപ്: മ്യൂണിക്കിലെ മൃദുസമീപനത്തിന് വിരുദ്ധമായി, നോർത്ത് കരോലിനയിൽ വെച്ച് ട്രംപ് നിലപാട് കടുപ്പിച്ചു. ഇറാനിൽ പുതിയൊരു നേതൃത്വം വരുന്നത് "സംഭവിക്കാവുന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല കാര്യമായിരിക്കും" എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. 47 വർഷമായി അവർ സംസാരിക്കുക മാത്രമാണെന്നും ട്രംപ് കുറ്റപ്പെടുത്തി.
- യുദ്ധക്കപ്പലുകളുടെ വിന്യാസം: സമ്മർദ്ദം ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിമാനവാഹിനിക്കപ്പലായ USS ജെറാൾഡ് ആർ. ഫോർഡിനെ (USS Gerald R. Ford) അമേരിക്ക മിഡിൽ ഈസ്റ്റിലേക്ക് അയച്ചു. നിലവിൽ മേഖലയിലുള്ള യുഎസ് എബ്രഹാം ലിങ്കൺ കപ്പൽ വ്യൂഹത്തിന് പുറമെയാണിത്.
- അന്ത്യശാസനം: ആണവ പദ്ധതികൾ ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഇറാൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ സൈനിക നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്ന കനത്ത മുന്നറിയിപ്പും ട്രംപ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പശ്ചാത്തലം:
ഇറാനിൽ നടക്കുന്ന ആഭ്യന്തര പ്രക്ഷോഭങ്ങളും ആണവായുധ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നീക്കങ്ങളും അമേരിക്കയെ ചൊടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ചൈനയിലേക്കുള്ള ഇറാന്റെ എണ്ണക്കയറ്റുമതി തടയാനും ഇസ്രായേലുമായി ചേർന്ന് ഇറാനെ പ്രതിരോധിക്കാനുമാണ് ട്രംപ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലെ ജനീവയിൽ ഇരുരാജ്യങ്ങളും തമ്മിൽ ചർച്ചകൾ നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിലും സൈനിക നീക്കങ്ങൾ അമേരിക്ക സജീവമായി നിലനിർത്തുകയാണ്.