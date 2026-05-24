വൈറ്റ് ഹൗസിന് മുന്നിൽ വെടിവെപ്പ്; സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായുള്ള ഏറ്റുമുട്ടലിൽ അക്രമി കൊല്ലപ്പെട്ടു

By  Metro Desk May 24, 2026, 07:47 IST
വാഷിംഗ്ടൺ: അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയായ വൈറ്റ് ഹൗസിന് പുറത്തുള്ള സുരക്ഷാ ചെക്ക്‌പോയിന്റിൽ സിക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർത്ത അക്രമി സുരക്ഷാ സേനയുടെ പ്രത്യാക്രമണത്തിൽ കൊല്ലപ്പെട്ടു. മാനസികാസ്വാസ്ഥ്യമുള്ളയാളാണ് (Emotionally disturbed person) അക്രമിയെന്ന് ഔദ്യോഗിക വൃത്തങ്ങൾ സ്ഥിരീകരിച്ചു. 21 വയസ്സുകാരനായ നാസിർ ബെസ്റ്റ് (Nasire Best) എന്നയാളാണ് കൊല്ലപ്പെട്ടത്.

​വൈറ്റ് ഹൗസ് കോംപ്ലക്സിന് പുറത്ത് 17-ാം സ്ട്രീറ്റിലും പെൻസിൽവാനിയ അവന്യൂവിലുമുള്ള സുരക്ഷാ ഗേറ്റിന് സമീപമാണ് സംഭവം നടന്നത്. കയ്യിൽ തോക്കുമായി എത്തിയ ഇയാൾ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നേരെ വെടിയുതിർക്കുകയായിരുന്നു. ഉടൻ തന്നെ സിക്രട്ട് സർവീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ തിരിച്ചടിച്ചു. വെടിയേറ്റ പ്രതിയെ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചെങ്കിലും ജീവൻ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

​ഏറ്റുമുട്ടലിനിടയിൽ വഴിപോക്കനായ ഒരാൾക്കും വെടിയേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇയാളുടെ നില ഗുരുതരമാണെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ. എന്നാൽ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആർക്കും പരിക്കേറ്റിട്ടില്ല. വെടിവെപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിലും അദ്ദേഹം സുരക്ഷിതനാണെന്ന് സിക്രട്ട് സർവീസ് അറിയിച്ചു.

​കൊല്ലപ്പെട്ട പ്രതിക്ക് മുൻപും മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നതായും, വൈറ്റ് ഹൗസ് പരിസരത്ത് പ്രവേശിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ഇയാളെ നേരത്തെ വിലക്കിയിരുന്നതായും (Stay-away order) പോലീസ് വ്യക്തമാക്കി. സംഭവത്തെ തുടർന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസിൽ അല്പസമയം ലോക്ക്ഡൗൺ ഏർപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. എഫ്.ബി.ഐ (FBI) സംഭവത്തിൽ അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

