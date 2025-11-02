ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നാൽ സൈനിക നടപടി; നൈജീരിയയ്ക്ക് ട്രംപിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ്
നൈജീരിയയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് നേരെയുള്ള ആക്രമണങ്ങൾ തുടർന്നാൽ സൈനിക നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് യു.എസ്. പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് നൈജീരിയൻ സർക്കാരിന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. രാജ്യത്തിന് നൽകുന്ന എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിർത്തലാക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പ്രഖ്യാപിച്ചു.
പ്രധാന റിപ്പോർട്ട്
- ട്രംപിന്റെ ഭീഷണി: നൈജീരിയൻ സർക്കാർ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കൊലപാതകങ്ങൾ തുടരാൻ അനുവദിച്ചാൽ, യു.എസ്.എ. ഉടൻ തന്നെ എല്ലാ സഹായങ്ങളും നിർത്തലാക്കുമെന്നും, "തോക്കുകളുമായി" രാജ്യത്ത് പ്രവേശിച്ച് ഇസ്ലാമിക ഭീകരരെ പൂർണ്ണമായും തുടച്ചുനീക്കുമെന്നും ട്രംപ് സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ 'ട്രൂത്ത് സോഷ്യലി'ൽ കുറിച്ചു.
- സൈനിക നടപടിക്കുള്ള നിർദ്ദേശം: "സാധ്യമായ നടപടികൾക്കായി തങ്ങളുടെ 'ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് വാറിനോട്' (പ്രതിരോധ വകുപ്പ്) തയ്യാറെടുക്കാൻ താൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആക്രമണം ഉണ്ടായാൽ അത് വേഗമേറിയതും, ക്രൂരവും, മധുരമൂറുന്നതുമായിരിക്കും," ട്രംപ് പറഞ്ഞു. "നൈജീരിയൻ സർക്കാർ വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കണം!" എന്നും അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.
- സഹായം നിർത്തലാക്കും: ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരായ പീഡനം തുടർന്നാൽ നൈജീരിയയ്ക്കുള്ള എല്ലാ സഹായവും സഹകരണവും തൽക്ഷണം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
- 'പ്രത്യേക ശ്രദ്ധ വേണ്ട രാജ്യം': മതസ്വാതന്ത്ര്യം ലംഘിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളുടെ യു.എസ്. സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന്റെ പട്ടികയായ 'കൺട്രി ഓഫ് പർട്ടിക്കുലർ കൺസേൺ' (Country of Particular Concern - CPC) വിഭാഗത്തിൽ നൈജീരിയയെ ഉൾപ്പെടുത്തുമെന്ന് ട്രംപ് നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. നൈജീരിയയിൽ ക്രൈസ്തവ സമൂഹം 'നിലനിൽപ്പിന് ഭീഷണി' നേരിടുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
- നൈജീരിയയുടെ പ്രതികരണം: മതപരമായ അസഹിഷ്ണുത രാജ്യത്തിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്തെ പ്രതിഫലിക്കുന്നില്ലെന്നും, മതസ്വാതന്ത്ര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ ആത്മാർത്ഥമായ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ടെന്നും നൈജീരിയൻ പ്രസിഡന്റ് ബോല അഹമ്മദ് ടിനുബു ട്രംപിന്റെ ആരോപണങ്ങൾക്ക് മറുപടി നൽകി.