ക്ലാസിക് ഭംഗി, ലിറ്ററിന് 72 കി.മീ മൈലേജ്: 69,000 രൂപയ്ക്ക് 2025 രാജദൂത് 350 എത്തുന്നു
ഇന്ത്യൻ ഇരുചക്ര വാഹന ലോകത്ത് വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച്, രാജദൂത് 350 (Rajdoot 350) 2025 മോഡൽ വിപണിയിലേക്ക്. 69,000 രൂപയുടെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പ്രാരംഭ വിലയിൽ, ക്ലാസിക് റെട്രോ ലുക്കും കരുത്തും ഒത്തുചേരുന്ന ഈ വാഹനം ലിറ്ററിന് 72 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് നൽകുമെന്നാണ് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നത്.
പുതിയ കാലഘട്ടത്തിന്റെ സാങ്കേതികവിദ്യക്കൊപ്പം പഴയ പ്രതാപം നിലനിർത്തിക്കൊണ്ടാണ് രാജദൂത് 350-യുടെ വരവ്. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ മികച്ച പവറും മൈലേജും ആഗ്രഹിക്കുന്ന ബൈക്ക് പ്രേമികൾക്ക് ഇത് ഒരു സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാകും. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ വാഹനം ഡീലർഷിപ്പുകളിൽ എത്തുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
