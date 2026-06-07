ബ്രക്സിറ്റ് ഇവി നികുതികൾ വീണ്ടും നീട്ടണം; യൂറോപ്യൻ യൂണിയന് മേൽ കടുത്ത സമ്മർദ്ദവുമായി ആഗോള കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ
ലണ്ടൻ: ബ്രക്സിറ്റ് വ്യാപാര കരാറിന്റെ ഭാഗമായി ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് മേൽ ഏർപ്പെടുത്താനിരിക്കുന്ന നികുതികൾ വീണ്ടും നീട്ടിവെക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടനിലെയും യൂറോപ്പിലെയും പ്രമുഖ കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷനെ സമീപിച്ചു. 2027 ജനുവരി 1 മുതൽ പ്രാബല്യത്തിൽ വരാനിരിക്കുന്ന കടുത്ത നിബന്ധനകൾ പാലിക്കാൻ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് കഴിയില്ലെന്നാണ് വാഹന വ്യവസായ രംഗത്തെ പ്രമുഖർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
യൂറോപ്പിൽ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളുടെ ബാറ്ററികൾ നിർമ്മിക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് 2020-ൽ ഈ കരാർ ഉണ്ടാക്കിയത്. കരാർ പ്രകാരം 2027-ഓടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് കാറിന്റെ മൂല്യത്തിന്റെ 55 ശതമാനവും, അതിലുപയോഗിക്കുന്ന ബാറ്ററി പാക്കിന്റെ 70 ശതമാനവും യൂറോപ്പിൽ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതായിരിക്കണം. അല്ലാത്തപക്ഷം വാഹനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത നികുതി നൽകേണ്ടി വരും.
എന്നാൽ കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയും, റഷ്യ-യുക്രെയ്ൻ യുദ്ധത്തെത്തുടർന്നുണ്ടായ സെമികണ്ടക്ടർ ക്ഷാമവും കാരണം യൂറോപ്പിലെ പ്രാദേശിക ബാറ്ററി നിർമ്മാണം വിചാരിച്ച വേഗതയിൽ ലക്ഷ്യത്തിലെത്തിക്കാൻ കമ്പനികൾക്ക് സാധിച്ചിട്ടില്ല. 2027-ഓടെ ആവശ്യമായ ബാറ്ററികളുടെ 60 ശതമാനവും യൂറോപ്പിൽ നിർമ്മിക്കാൻ കഴിയുമെന്നായിരുന്നു നേരത്തെയുള്ള കണക്കുകൂട്ടൽ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇത് 20 ശതമാനത്തിൽ താഴെ മാത്രമായിരിക്കുമെന്നാണ് യൂറോപ്യൻ ഓട്ടോമൊബൈൽ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് അസോസിയേഷൻ (ACEA) വ്യക്തമാക്കുന്നത്.
ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ യൂറോപ്യൻ വിപണി കീഴടക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ഈ നികുതികൾ തദ്ദേശീയ കമ്പനികൾക്ക് കനത്ത തിരിച്ചടിയാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ. ഉപഭോക്താക്കൾ കൂടുതൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഈ സമയത്ത്, അനാവശ്യ നികുതികൾ ഒഴിവാക്കി പ്രായോഗികമായ ഒരു പരിഹാരം കണ്ടെത്താൻ യുകെയും യൂറോപ്യൻ യൂണിയനും തയ്യാറാകണമെന്നാണ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളുടെ സംഘടനകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. ജൂൺ 18-ന് നടക്കുന്ന യൂറോപ്യൻ നേതാക്കളുടെ യോഗത്തിൽ ഈ വിഷയം ചർച്ചയായേക്കും.