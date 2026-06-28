സബ്സിഡി കരുത്തിൽ ചൈനീസ് വമ്പൻ ട്രക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക്കിലേക്ക്; ആഗോള വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് കുതിപ്പ്
ബെയ്ജിങ്: ആഗോളതലത്തിൽ ചരക്കുനീക്കം പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദമാക്കുന്ന (Net-zero freight) ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് ചൈന അതിവേഗം ചുവടുവെക്കുന്നു. ചൈനയിലെ വൻകിട ഹെവി-ഡ്യൂട്ടി ട്രക്കുകൾ ഇലക്ട്രിക് ഇന്ധനത്തിലേക്ക് മാറുന്നതിനൊപ്പം വിദേശ വിപണികളിലേക്ക് വൻതോതിൽ കയറ്റുമതി ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു. ചൈനീസ് സർക്കാരിന്റെ ശക്തമായ സാമ്പത്തിക സബ്സിഡികളും ആനുകൂല്യങ്ങളുമാണ് ഈ വൻ മാറ്റത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.
ബാറ്ററി സാങ്കേതികവിദ്യയിലുണ്ടായ വൻ പുരോഗതിയും ഡീസൽ ട്രക്കുകളെ അപേക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തനച്ചെലവ് കുറവാണെന്നതും ഈ മേഖലയ്ക്ക് വലിയ ഊർജ്ജം നൽകുന്നുണ്ട്. ചൈനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കൾ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, ആഫ്രിക്ക തുടങ്ങിയ വിപണികളിലേക്ക് കയറ്റുമതി ശക്തമാക്കി കഴിഞ്ഞു. വരും വർഷങ്ങളിൽ യൂറോപ്യൻ വിപണിയിലേക്കും ഈ ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകൾ സജീവമായി എത്തിക്കാനാണ് കമ്പനികളുടെ തീരുമാനം.
കാർബൺ മലിനീകരണം വൻതോതിൽ കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന ഈ ഹെവി ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകളുടെ വിപണി വിഹിതം 2030-ഓടെ 40 ശതമാനത്തിന് മുകളിലെത്തിക്കുകയാണ് ചൈന ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിനായി പ്രധാന ദേശീയ പാതകളിൽ ചാർജിങ് സൗകര്യങ്ങളും ഫാസ്റ്റ് ബാറ്ററി സ്വാപ്പിങ് (Battery Swapping) സ്റ്റേഷനുകളും ചൈന അതിവേഗം സജ്ജമാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്.