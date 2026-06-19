തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വിപണി കീഴടക്കാൻ ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന ബ്രാൻഡുകൾ; ഹോങ്കോങ്ങ് ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിൽ വൻ പ്രഖ്യാപനം

By  Metro Desk Jun 19, 2026, 14:23 IST
ചൈന EV

ഹോങ്കോങ്ങിൽ നടക്കുന്ന അന്താരാഷ്ട്ര ഓട്ടോമോട്ടീവ് എക്‌സ്‌പോയിൽ തങ്ങളുടെ ആഗോള സാന്നിധ്യം വിപുലീകരിക്കാനുള്ള വൻ പദ്ധതികളുമായി ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) നിർമ്മാതാക്കൾ. ദക്ഷിണേഷ്യൻ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ (ASEAN) രാജ്യങ്ങളിലെ വിപണി ലക്ഷ്യമിട്ട് റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് (RHD) മോഡലുകളാണ് ചൈനീസ് കമ്പനികൾ പ്രധാനമായും മേളയിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

​ഇതുവരെ ജാപ്പനീസ് വാഹന കമ്പനികൾ ആധിപത്യം പുലർത്തിയിരുന്ന തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ വിപണിയിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ ആകർഷിക്കുകയാണ് ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകളുടെ ലക്ഷ്യം. BYD, Zeekr, Geely, GAC Aion, Hongqi തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ പ്രീമിയം ലക്ഷ്വറി ഇലക്ട്രിക് കാറുകളും അത്യാധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യകളും മേളയിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചു.

പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് ഫോക്കസ്: തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ റോഡുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഡ്രൈവ് പ്രീമിയം മോഡലുകൾക്കാണ് കമ്പനികൾ മുൻഗണന നൽകുന്നത്.

വർധിച്ചുവരുന്ന വിപണി വിഹിതം: ഈ വർഷത്തെ ആദ്യ പാദത്തിലെ കണക്കുകൾ പ്രകാരം ഇന്തോനേഷ്യ പോലുള്ള വലിയ വിപണികളിൽ ചൈനീസ് ബ്രാൻഡുകൾ ഇതിനകം തന്നെ 17.6% വിപണി വിഹിതം സ്വന്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഹോങ്കോങ്ങ് ഒരു വഴിത്തിരിവ്: ചൈനീസ് നിർമ്മാതാക്കൾക്ക് ആഗോള വിപണിയിലേക്ക്, പ്രത്യേകിച്ച് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള ഒരു പ്രധാന വാതിലായി ഹോങ്കോങ്ങ് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. നിലവിൽ ഹോങ്കോങ്ങിലെ പുതിയ കാർ രജിസ്‌ട്രേഷനുകളിൽ 80 ശതമാനത്തിലധികവും ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളാണ്.

​യൂറോപ്പിലും വടക്കേ അമേരിക്കയിലും ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾക്ക് കടുത്ത നികുതി നിയന്ത്രണങ്ങൾ നേരിടേണ്ടി വരുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് ചൈനീസ് കമ്പനികൾ തങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധ പൂർണ്ണമായും കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്.

Tags

Share this story

Featured

You may like