ഡൽഹിയിൽ ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ വാഹനങ്ങൾക്ക് തണുപ്പൻ പ്രതികരണം; തുടക്കം കുറിച്ചതിന് ശേഷം രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് വെറും 4 കാറുകൾ മാത്രം
Jul 12, 2026, 23:43 IST
ന്യൂഡൽഹി: പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദ ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് മാറാനുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ ശ്രമങ്ങൾക്ക് തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ തിരിച്ചടി. മലിനീകരണം കുറയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ അവതരിപ്പിച്ച ഫ്ലെക്സ് ഫ്യുവൽ (Flex-fuel) കാറുകൾക്ക് ഡൽഹിയിൽ വളരെ മന്ദഗതിയിലുള്ള തുടക്കമാണ് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള കാറുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിയതിന് ശേഷം ഡൽഹിയിൽ ഇതുവരെ വെറും നാല് വാഹനങ്ങൾ മാത്രമാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
എഥനോൾ മിശ്രിത ഇന്ധനങ്ങളിൽ ഓടുന്ന ഇത്തരം വാഹനങ്ങളോട് ഉപഭോക്താക്കൾ വലിയ താല്പര്യം കാണിക്കാത്തതാണ് ഈ തണുപ്പൻ പ്രതികരണത്തിന് കാരണം. ഇന്ത്യയുടെ എഥനോൾ ഇന്ധന സ്വപ്നങ്ങൾക്ക് തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യ പരിശോധനയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് തലസ്ഥാന നഗരിയിലെ ഈ കുറഞ്ഞ രജിസ്ട്രേഷൻ നിരക്ക്.