ഏതർ 450X ഇലക്ട്രിക്ക് സ്കൂട്ടറിൻ്റ പ്രത്യേകതകൾ

ഏതർ എനർജിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പെർഫോമൻസ് അധിഷ്ഠിതവുമായ മോഡലാണ് Ather 450X. പ്രീമിയം ലുക്കും കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.

​ഏതർ 450X-ന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:

1. കരുത്തുറ്റ പ്രകടനം (Performance)

  • ടോപ്പ് സ്പീഡ്: മണിക്കൂറിൽ 90 കി.മീ.
  • ആക്സിലറേഷൻ: പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 40 കി.മീ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വെറും 3.3 സെക്കൻഡ് മതി.
  • റൈഡിംഗ് മോഡുകൾ: Eco, Ride, Sport, കൂടാതെ അതിവേഗത്തിനായി Warp മോഡും ഇതിലുണ്ട്.

2. റേഞ്ച് (Range)

​ബാറ്ററി വേരിയൻ്റുകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്:

  • 2.9 kWh ബാറ്ററി: സിംഗിൾ ചാർജിൽ ഏകദേശം 111 കി.മീ (Certified Range).
  • 3.7 kWh ബാറ്ററി: സിംഗിൾ ചാർജിൽ ഏകദേശം 150 കി.മീ (Certified Range).

3. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ (Technology)

  • 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ: ഗൂഗിൾ മാപ്‌സ് നാവിഗേഷൻ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയോട് കൂടിയ ഡാഷ്‌ബോർഡ്.
  • AutoHold™: കയറ്റങ്ങളിലും ഇറക്കങ്ങളിലും ബ്രേക്ക് പിടിക്കാതെ തന്നെ വണ്ടി നിശ്ചലമായി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • FallSafe™: വണ്ടി മറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മോട്ടോർ ഓഫ് ആവുകയും ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ തെളിയുകയും ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനം.

4. ബാറ്ററി സുരക്ഷയും വാറൻ്റിയും

  • IP67 റേറ്റിംഗ്: ബാറ്ററിയും മോട്ടോറും പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ്).
  • Ather Battery Protect: 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60,000 കി.മീ വരെ ബാറ്ററി വാറൻ്റി കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

5. മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ

  • Reverse Mode: വണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ പുറകോട്ട് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
  • Fast Charging: ഏതർ ഗ്രിഡ് (Ather Grid) ഉപയോഗിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം.
  • Lightweight Frame: അലുമിനിയം ചേസിസ് ആയതിനാൽ വണ്ടിക്ക് ഭാരം കുറവാണ്, ഇത് മികച്ച ഹാൻഡ്‌ലിംഗ് നൽകുന്നു.

