ഏതർ 450X ഇലക്ട്രിക്ക് സ്കൂട്ടറിൻ്റ പ്രത്യേകതകൾ
Jan 3, 2026, 21:07 IST
ഏതർ എനർജിയുടെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയവും പെർഫോമൻസ് അധിഷ്ഠിതവുമായ മോഡലാണ് Ather 450X. പ്രീമിയം ലുക്കും കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിനുമാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന ആകർഷണം.
ഏതർ 450X-ന്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ താഴെ പറയുന്നവയാണ്:
1. കരുത്തുറ്റ പ്രകടനം (Performance)
- ടോപ്പ് സ്പീഡ്: മണിക്കൂറിൽ 90 കി.മീ.
- ആക്സിലറേഷൻ: പൂജ്യത്തിൽ നിന്ന് 40 കി.മീ വേഗത കൈവരിക്കാൻ വെറും 3.3 സെക്കൻഡ് മതി.
- റൈഡിംഗ് മോഡുകൾ: Eco, Ride, Sport, കൂടാതെ അതിവേഗത്തിനായി Warp മോഡും ഇതിലുണ്ട്.
2. റേഞ്ച് (Range)
ബാറ്ററി വേരിയൻ്റുകൾ അനുസരിച്ച് രണ്ട് ഓപ്ഷനുകൾ ലഭ്യമാണ്:
- 2.9 kWh ബാറ്ററി: സിംഗിൾ ചാർജിൽ ഏകദേശം 111 കി.മീ (Certified Range).
- 3.7 kWh ബാറ്ററി: സിംഗിൾ ചാർജിൽ ഏകദേശം 150 കി.മീ (Certified Range).
3. നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യ (Technology)
- 7 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ: ഗൂഗിൾ മാപ്സ് നാവിഗേഷൻ, ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി എന്നിവയോട് കൂടിയ ഡാഷ്ബോർഡ്.
- AutoHold™: കയറ്റങ്ങളിലും ഇറക്കങ്ങളിലും ബ്രേക്ക് പിടിക്കാതെ തന്നെ വണ്ടി നിശ്ചലമായി നിൽക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- FallSafe™: വണ്ടി മറിഞ്ഞാൽ ഉടൻ തന്നെ മോട്ടോർ ഓഫ് ആവുകയും ഇൻഡിക്കേറ്ററുകൾ തെളിയുകയും ചെയ്യുന്ന സുരക്ഷാ സംവിധാനം.
4. ബാറ്ററി സുരക്ഷയും വാറൻ്റിയും
- IP67 റേറ്റിംഗ്: ബാറ്ററിയും മോട്ടോറും പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു (വാട്ടർ റെസിസ്റ്റൻ്റ്).
- Ather Battery Protect: 5 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 60,000 കി.മീ വരെ ബാറ്ററി വാറൻ്റി കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
5. മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ
- Reverse Mode: വണ്ടി എളുപ്പത്തിൽ പുറകോട്ട് എടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
- Fast Charging: ഏതർ ഗ്രിഡ് (Ather Grid) ഉപയോഗിച്ച് മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ചാർജ് ചെയ്യാം.
- Lightweight Frame: അലുമിനിയം ചേസിസ് ആയതിനാൽ വണ്ടിക്ക് ഭാരം കുറവാണ്, ഇത് മികച്ച ഹാൻഡ്ലിംഗ് നൽകുന്നു.