ഏഥർ എനർജിയിൽ 1,000 കോടി രൂപ കൂടി നിക്ഷേപിക്കാൻ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ്; ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും
Updated: Jul 14, 2026, 23:32 IST
ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഏഥർ എനർജിയിൽ (Ather Energy) 1,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക നിക്ഷേപം നടത്താനൊരുങ്ങുന്നു. ഇതോടെ ഏഥർ എനർജിയിലെ ഹീറോയുടെ ഓഹരി വിഹിതം ഇനിയും വർദ്ധിക്കും.
ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹീറോയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം. നിലവിൽ തന്നെ ഏഥർ എനർജിയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ്, ഈ പുതിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഇവി വിപണിയിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പുതിയ മൂലധന സമാഹരണം ഏഥറിന്റെ ഭാവി വികസനങ്ങൾക്കും പുതിയ മോഡലുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകും.