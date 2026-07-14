ഏഥർ എനർജിയിൽ 1,000 കോടി രൂപ കൂടി നിക്ഷേപിക്കാൻ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ്; ഓഹരി പങ്കാളിത്തം വർദ്ധിപ്പിക്കും

By  Metro Desk Updated: Jul 14, 2026, 23:32 IST
ഹീറോ

ഇന്ത്യയിലെ പ്രമുഖ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ സ്റ്റാർട്ടപ്പായ ഏഥർ എനർജിയിൽ (Ather Energy) 1,000 കോടി രൂപയുടെ അധിക നിക്ഷേപം നടത്താനൊരുങ്ങുന്നു. ഇതോടെ ഏഥർ എനർജിയിലെ ഹീറോയുടെ ഓഹരി വിഹിതം ഇനിയും വർദ്ധിക്കും.

​ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) വിപണിയിൽ തങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഹീറോയുടെ ഈ പുതിയ നീക്കം. നിലവിൽ തന്നെ ഏഥർ എനർജിയിൽ വലിയൊരു ശതമാനം ഓഹരി പങ്കാളിത്തമുള്ള ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ്, ഈ പുതിയ നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ഇവി വിപണിയിലെ തങ്ങളുടെ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഈ പുതിയ മൂലധന സമാഹരണം ഏഥറിന്റെ ഭാവി വികസനങ്ങൾക്കും പുതിയ മോഡലുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കുന്നതിനും സഹായകരമാകും.

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