ഹൈബ്രിഡ് വിപണിയിൽ ടൊയോട്ടയെ മാതൃകയാക്കാൻ ഹ്യുണ്ടായ്; പ്രമുഖ മോഡലുകൾ ഇനി ഹൈബ്രിഡ് മാത്രമായേക്കും

By  Metro Desk Jul 1, 2026, 07:49 IST
ഹ്യൂണ്ടായ്

സിഡ്നി: ആഗോള വാഹന വിപണിയിൽ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങളേക്കാൾ (EV) ഹൈബ്രിഡ് കാറുകൾക്ക് ഡിമാൻഡ് വർദ്ധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, ജാപ്പനീസ് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ടൊയോട്ടയുടെ വിജയതന്ത്രം പിന്തുടരാൻ ഹ്യുണ്ടായ് ഒരുങ്ങുന്നു. തങ്ങളുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട വരുംതലമുറ മോഡലുകളെല്ലാം പൂർണ്ണമായും ഹൈബ്രിഡ് പതിപ്പുകളിലേക്ക് (Hybrid-only) മാറ്റുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഹ്യുണ്ടായ് ആലോചിക്കുന്നതായി കമ്പനിയുടെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സൂചന നൽകി.

​കാംരി (Camry), റാവ് 4 (RAV4) തുടങ്ങിയ തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ കാറുകളുടെ പെട്രോൾ പതിപ്പുകൾ നിർത്തലാക്കി പകരം ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾ മാത്രമായി വിൽക്കാനുള്ള ടൊയോട്ടയുടെ തീരുമാനം വിപണിയിൽ വൻ വിജയമായിരുന്നു. ഇതേ തന്ത്രം തന്നെയാണ് ഹ്യുണ്ടായയും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വരും വർഷങ്ങളിൽ പ്രമുഖ മോഡലുകളെല്ലാം ഹൈബ്രിഡ്, ഇലക്ട്രിക് ഇന്ധനങ്ങളിലേക്ക് മാറുന്നത് അനിവാര്യമാണെന്ന് ഹ്യുണ്ടായ് ഓസ്ട്രേലിയ ചീഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ഓഫീസർ ഗാവിൻ ഡൊണാൾഡ്സൺ വ്യക്തമാക്കി.

​പൂർണ്ണമായും ഇലക്ട്രിക് കാറുകളിലേക്ക് മാറുന്നതിന് മുൻപുള്ള ഒരു മികച്ച ഇടക്കാല പരിഹാരമായാണ് വാഹന ലോകം ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയെ കാണുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ഹ്യുണ്ടായ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളായ സോനാറ്റ, സാന്റാ ഫേ, പാലിസേഡ് തുടങ്ങിയ വലിയ കാറുകൾ ഭാവിയിൽ ഹൈബ്രിഡ് ഇതര ഇന്ധനങ്ങളിൽ ലഭ്യമാക്കില്ലെന്ന സൂചനയാണ് പുറത്തുവരുന്നത്. ഹ്യുണ്ടായുടെ പുതിയ തലമുറ ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനുകൾ കൂടുതൽ കരുത്തും മികച്ച ഇന്ധനക്ഷമതയും നൽകുന്നവയാണ്.

Tags

Share this story

Featured

You may like