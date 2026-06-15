ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വിലക്കുറവുള്ള ഇവി; തകർപ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി 2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി വിപണിയിൽ
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും ജനപ്രിയ ഇലക്ട്രിക് ഹാച്ച്ബാക്കായ ടിയാഗോ ഇവിയെ അടിമുടി മാറ്റിപ്പണിത് പുതിയ 2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് വിപണിയിലിറക്കി. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ വില കുറച്ചും ഫീച്ചറുകൾ കൂട്ടിയുമാണ് ടാറ്റ ഇത്തവണ വിപണി പിടിക്കാൻ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ബെംഗളൂരു ട്രാഫിക്കിലും ഹൈദരാബാദ് ഹൈവേയിലും നടത്തിയ ആദ്യ ഡ്രൈവിംഗ് റിവ്യൂവിൽ മികച്ച പ്രകടനമാണ് ഈ വാഹനം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്.
പ്രധാന മാറ്റങ്ങളും ഫീച്ചറുകളും
പുതുപുത്തൻ ലുക്ക് (Design): കൂടുതൽ ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് ആയ ഡിസൈനാണ് പുതിയ മോഡലിന്. ബോഡി കളർ ഫ്രണ്ട് പ്രൊഫൈൽ, തികച്ചും സ്ലിം ആയ എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ (LED Headlamps), കണക്റ്റഡ് ലുക്ക് നൽകുന്ന റീഡിസൈൻ ചെയ്ത ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ എന്നിവ വാഹനത്തിന് സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുന്നു.
തകർപ്പൻ ഇന്റീരിയർ (Premium Cabin): അകത്തളത്തിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് വരുത്തിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഡാഷ്ബോർഡും, വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ/ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന 10.25 ഇഞ്ച് ഫ്രീസ്റ്റാൻഡിംഗ് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ സ്റ്റിയറിംഗ് വീൽ: പുതിയ ടു-സ്പോക്ക് സ്റ്റിയറിംഗ് വീലിൽ ഇത്തവണ ഇലുമിനേറ്റഡ് ആയ ടാറ്റ ഇവി (Tata.ev) ലോഗോയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. റോട്ടറി ഡ്രൈവ് സെലക്ടർ, റിയർ എസി വെന്റുകൾ എന്നിവയും പുതിയ സവിശേഷതകളാണ്.
ബാറ്ററിയും റേഞ്ചും (Battery & Range): പവർട്രെയിനിൽ മാറ്റമില്ല. 19.2 kWh (മീഡിയം റേഞ്ച്), 24 kWh (ലോങ് റേഞ്ച്) എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. ലോങ് റേഞ്ച് പതിപ്പിൽ കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്ന റേഞ്ച് 285 കിലോമീറ്റർ ആണ് (യഥാർത്ഥ റോഡ് സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഇത് 200 കിലോമീറ്ററിന് മുകളിൽ ലഭിക്കും).
വിലവിവരങ്ങൾ (Price Structure)
എക്സ്-ഷോറൂം വില 6.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ ആരംഭിക്കുന്നു (മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ ഏകദേശം 1 ലക്ഷം രൂപ കുറവ്). കൂടാതെ ടോപ്പ് വേരിയന്റായ 24 kWh മോഡലിന് ലൈഫ് ടൈം ബാറ്ററി വാറണ്ടിയും ടാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
|
വേരിയന്റുകൾ
|
എക്സ്-ഷോറൂം വില (Ex-Showroom Price)
|
Smart (19 kWh)
|
₹6.99 ലക്ഷം
|
Pure Plus (19 kWh)
|
₹8.49 ലക്ഷം
|
Pure Plus (24 kWh)
|
₹9.49 ലക്ഷം
|
Creative Plus (24 kWh)
|
₹9.99 ലക്ഷം
BaaS (Battery-as-a-Service) സ്കീം:
ബാറ്ററിയുടെ തുക ഒഴിവാക്കി കാർ മാത്രം വാങ്ങാൻ സാധിക്കുന്ന പുതിയ ബാസ് (BaaS) പദ്ധതിയും ടാറ്റ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ച് വെറും 4.69 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വണ്ടി സ്വന്തമാക്കാം. എന്നാൽ ഇതിനായി കിലോമീറ്ററിന് 2.6 രൂപ നിരക്കിൽ ബാറ്ററിയുടെ വാടക പ്രത്യേകം നൽകേണ്ടി വരും.
ഡ്രൈവിംഗ് അനുഭവം (Verdict): സിറ്റി ഡ്രൈവിംഗിന് ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ, യാത്രാസുഖവും ഫീച്ചറുകളും ഒത്തിണങ്ങിയ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും മികച്ച ബഡ്ജറ്റ് ഇലക്ട്രിക് കാറാണ് 2026 ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവി.