ഇന്ത്യയുടെ ഇ-ട്രക്കിംഗ് മേഖലയ്ക്ക് ഇനി വേഗത കൂട്ടേണ്ട സമയം; വെല്ലുവിളികളും സാധ്യതകളും
ന്യൂഡൽഹി: ഇലക്ട്രിക് വാഹന വിപണിയിൽ ഇന്ത്യ വലിയ കുതിപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിലും, ഇ-ട്രക്കിംഗ് (ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകൾ) മേഖല ഇനിയും ശൈശവാവസ്ഥയിലാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക ലക്ഷ്യങ്ങൾക്കും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനെതിരെയുള്ള പോരാട്ടത്തിനും ഇ-ട്രക്കിംഗ് നിർണായകമാണ്. ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആക്കം കൂട്ടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നുവെന്ന് വിദഗ്ദ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.
നിലവിലെ അവസ്ഥ:
ഇന്ത്യയിലെ ഇ-ട്രക്കിംഗ് വിപണി ഇനിയും അതിന്റെ പ്രാരംഭ ഘട്ടത്തിലാണ്. ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്രവാഹനങ്ങളും കാറുകളും വിപണിയിൽ വലിയ സ്വീകാര്യത നേടിക്കഴിഞ്ഞു. എന്നാൽ, വലിയ ട്രക്കുകൾക്ക് ഇലക്ട്രിക് ബദലുകൾ കണ്ടെത്തുന്നത് കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമാണ്.
വലിയ വെല്ലുവിളികൾ:
- ഉയർന്ന വില: ഡീസൽ ട്രക്കുകളുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകളുടെ വില വളരെ കൂടുതലാണ്. സബ്സിഡികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഇത് ഇപ്പോഴും ഒരു പ്രധാന തടസ്സമാണ്.
- ചാർജിംഗ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ: ട്രക്കുകൾക്ക് അനുയോജ്യമായ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകളുടെ അഭാവം ഒരു പ്രധാന വെല്ലുവിളിയാണ്. ദീർഘദൂര യാത്രകൾക്ക് ആവശ്യമായ ഹൈ-പവർ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ്.
- ബാറ്ററിയുടെ ശേഷി: ഭാരം കൂടിയ ചരക്കുകൾ വഹിക്കുന്ന ട്രക്കുകൾക്ക് ഉയർന്ന ശേഷിയുള്ള ബാറ്ററികൾ ആവശ്യമാണ്. ഇത് വാഹനത്തിന്റെ ഭാരം വർദ്ധിപ്പിക്കുകയും വില കൂട്ടുകയും ചെയ്യുന്നു.
- സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനം: ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകളുടെ പരിപാലനത്തിന് പ്രത്യേക വൈദഗ്ദ്ധ്യം ആവശ്യമാണ്. ഇത് ഡ്രൈവർമാർക്കും മെക്കാനിക്കുകൾക്കും വെല്ലുവിളിയുയർത്തുന്നു.
വിപണിയുടെ സാധ്യതകൾ:
- സർക്കാർ പിന്തുണ: ഇ-ട്രക്കുകൾക്ക് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച സബ്സിഡികൾ ഈ മേഖലയുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമാകും. 'പിഎം ഇ-ഡ്രൈവ്' പോലുള്ള പദ്ധതികൾ 9.6 ലക്ഷം രൂപ വരെ സബ്സിഡി നൽകാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
- പാരിസ്ഥിതിക ലക്ഷ്യങ്ങൾ: 2070-ഓടെ കാർബൺ എമിഷൻ പൂർണ്ണമായും ഇല്ലാതാക്കുക എന്ന ഇന്ത്യയുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ ഇ-ട്രക്കുകൾക്ക് വലിയ പങ്കുവഹിക്കാനുണ്ട്.
- കുറഞ്ഞ പ്രവർത്തനച്ചെലവ്: ഇലക്ട്രിക് ട്രക്കുകൾക്ക് ഇന്ധനച്ചെലവ് കുറവായതിനാൽ ദീർഘകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാഭകരമാണ്.
- സ്വകാര്യമേഖലയുടെ പങ്കാളിത്തം: ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ്, അശോക് ലെയ്ലാൻഡ് തുടങ്ങിയ ഇന്ത്യൻ നിർമ്മാതാക്കളും വോൾവോയെ പോലുള്ള ആഗോള കമ്പനികളും ഇ-ട്രക്കിംഗ് മേഖലയിൽ സജീവമായി രംഗപ്രവേശം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
രാജ്യത്തെ ചരക്ക് ഗതാഗത മേഖലയിൽ ഒരു വിപ്ലവം സൃഷ്ടിക്കാൻ ഇ-ട്രക്കുകൾക്ക് കഴിയും. ഇതിന് സർക്കാർ നയങ്ങളും സ്വകാര്യ സംരംഭകരുടെ നിക്ഷേപവും ഒരുമിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് അനിവാര്യമാണ്.