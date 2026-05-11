നിർമ്മിത ബുദ്ധിയിൽ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച് മഹീന്ദ്ര; എക്സ് യു വി 7XO ബുക്കിംഗിൽ റെക്കോർഡ് നേട്ടം
May 11, 2026, 22:21 IST
ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യയായ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വൻ വളർച്ച ലക്ഷ്യമിടുകയാണ് പ്രമുഖ വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര. കമ്പനിയുടെ ഉത്പാദനം, സേവനം, ഉപഭോക്തൃ അനുഭവം എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി AI വലിയ രീതിയിൽ പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഗ്രൂപ്പ് സിഇഒയും എംഡിയുമായ അനീഷ് ഷാ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:
- വിൽപ്പനയിലെ വിപ്ലവം: പുതിയ എക്സ് യു വി 7XO-യ്ക്കായി AI അധിഷ്ഠിത വാട്ട്സ്ആപ്പ് സേവനം വഴി മാത്രം 17,000 ടെസ്റ്റ് ഡ്രൈവ് ബുക്കിംഗുകളാണ് കമ്പനി നേടിയത്.
- കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കൽ: നിർമ്മാണ ശാലകളിലെ പ്രവർത്തന സമയം കൃത്യമായി പാലിക്കാനും (Uptime), സർവീസ് കാര്യക്ഷമത കൂട്ടാനും AI സഹായിക്കുന്നു.
- തൊഴിൽ നൈപുണ്യം: ജീവനക്കാർക്ക് AI സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നൽകുന്നതിനും പ്രതിഭകളെ പുനർവിന്യാസം ചെയ്യുന്നതിനും കമ്പനി മുൻഗണന നൽകുന്നു.
- സപ്ലൈ ചെയിൻ: ആഗോള തലത്തിലെ തടസ്സങ്ങൾക്കിടയിലും സപ്ലൈ ചെയിൻ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാക്കാൻ പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യകൾ മഹീന്ദ്രയെ സഹായിച്ചു.
"സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ മുന്നിലെത്താതെ ഒരു വ്യവസായത്തിലും നേതൃസ്ഥാനം നിലനിർത്താനാവില്ല. വരും വർഷങ്ങളിൽ ഓരോ ബിസിനസ് മേഖലയിലും AI പ്രധാന വളർച്ചാ ചാലകമായി മാറും."
— അനീഷ് ഷാ (M&M Group CEO & MD)