ഇവി യുഗത്തിൽ കുതിക്കാൻ 'ത്രിമുഖ തന്ത്രങ്ങളുമായി' മഹീന്ദ്ര; ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യം
ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) വിപണിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് പ്രധാന തന്ത്രങ്ങളുമായി (Three-pronged strategy) മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ എസ്യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര (M&M). ആഗോള വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ വേഗതയെ മറികടക്കാൻ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മികച്ച ഗുണനിലവാരം (Product quality), വേഗതയേറിയ വികസന പ്രക്രിയ (Development speed), ആകർഷകമായ വില-മൂല്യ അനുപാതം (Price-value equation) എന്നിവയാണ് മഹീന്ദ്ര തങ്ങളുടെ പ്രധാന ആയുധമാക്കുന്നത്.
ഫോർമുല ഇ (Formula E) റേസിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'അറ്റാക്ക് മോഡ്' (Attack Mode) എന്ന ശൈലിക്ക് സമാനമായി, വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും കൃത്യമായ സമയത്ത് വേഗത കൂട്ടുന്ന രീതിയാണ് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.
നിലവിൽ പ്രതിമാസം 6,500 മുതൽ 7,000 യൂണിറ്റുകൾ വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ബോൺ-ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവികളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ തന്നെ 8,000 യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിൽ 25 ശതമാനം വിപണി വിഹിതവുമായി മഹീന്ദ്ര ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.
തങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രീമിയം ഇവി മോഡലുകളായ BE 6, XEV 9e എന്നിവ വാങ്ങുന്നവരിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ആളുകളും ആദ്യമായി മഹീന്ദ്ര ബ്രാൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണെന്ന് കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലവരുന്ന ഈ വാഹനങ്ങളിലൂടെ ഒരു സാധാരണ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന ബ്രാൻഡ് എന്നതിൽ നിന്നും ലക്ഷ്വറി സെഗ്മെന്റിലേക്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ ബ്രാൻഡ് മൂല്യം ഉയരുകയാണ്. 2031-ഓടെ 6 പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ലക്ഷ്യം.