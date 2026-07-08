ഇവി യുഗത്തിൽ കുതിക്കാൻ 'ത്രിമുഖ തന്ത്രങ്ങളുമായി' മഹീന്ദ്ര; ഉത്പാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യം

By  Metro Desk Jul 8, 2026, 01:10 IST
CAR

ഇലക്ട്രിക് വാഹന (EV) വിപണിയിൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിക്കുന്നതിനായി മൂന്ന് പ്രധാന തന്ത്രങ്ങളുമായി (Three-pronged strategy) മുന്നോട്ട് പോകാൻ പ്രമുഖ ഇന്ത്യൻ എസ്‌യുവി നിർമ്മാതാക്കളായ മഹീന്ദ്ര ആൻഡ് മഹീന്ദ്ര (M&M). ആഗോള വിപണിയിലെ കടുത്ത മത്സരത്തെ, പ്രത്യേകിച്ച് ചൈനീസ് കമ്പനികളുടെ വേഗതയെ മറികടക്കാൻ ഉൽപ്പന്നത്തിന്റെ മികച്ച ഗുണനിലവാരം (Product quality), വേഗതയേറിയ വികസന പ്രക്രിയ (Development speed), ആകർഷകമായ വില-മൂല്യ അനുപാതം (Price-value equation) എന്നിവയാണ് മഹീന്ദ്ര തങ്ങളുടെ പ്രധാന ആയുധമാക്കുന്നത്.

​ഫോർമുല ഇ (Formula E) റേസിംഗിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'അറ്റാക്ക് മോഡ്' (Attack Mode) എന്ന ശൈലിക്ക് സമാനമായി, വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിലും കൃത്യമായ സമയത്ത് വേഗത കൂട്ടുന്ന രീതിയാണ് തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് മഹീന്ദ്ര ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ ആനന്ദ് മഹീന്ദ്ര വ്യക്തമാക്കി.

​നിലവിൽ പ്രതിമാസം 6,500 മുതൽ 7,000 യൂണിറ്റുകൾ വരെ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന തങ്ങളുടെ ബോൺ-ഇലക്ട്രിക് എസ്‌യുവികളുടെ നിർമ്മാണം ഉടൻ തന്നെ 8,000 യൂണിറ്റുകളിലേക്ക് ഉയർത്താനും കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയിലെ മൊത്തം ഇലക്ട്രിക് പാസഞ്ചർ വാഹന വിപണിയിൽ 25 ശതമാനം വിപണി വിഹിതവുമായി മഹീന്ദ്ര ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ്.

​തങ്ങളുടെ പുതിയ പ്രീമിയം ഇവി മോഡലുകളായ BE 6, XEV 9e എന്നിവ വാങ്ങുന്നവരിൽ വലിയൊരു പങ്ക് ആളുകളും ആദ്യമായി മഹീന്ദ്ര ബ്രാൻഡിലേക്ക് എത്തുന്നവരാണെന്ന് കമ്പനി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. 25 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് മുകളിൽ വിലവരുന്ന ഈ വാഹനങ്ങളിലൂടെ ഒരു സാധാരണ യൂട്ടിലിറ്റി വാഹന ബ്രാൻഡ് എന്നതിൽ നിന്നും ലക്ഷ്വറി സെഗ്‌മെന്റിലേക്ക് മഹീന്ദ്രയുടെ ബ്രാൻഡ് മൂല്യം ഉയരുകയാണ്. 2031-ഓടെ 6 പുതിയ ഇലക്ട്രിക് വാഹനങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് മഹീന്ദ്രയുടെ ലക്ഷ്യം.

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