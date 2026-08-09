വിൽപ്പന വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഡീലർഷിപ്പ് മോഡലിലേക്ക് മടങ്ങി ഓല ഇലക്ട്രിക്; താല്പര്യം അറിയിച്ച് ആയിരത്തോളം പേർ
കടുത്ത മത്സരവും വിൽപ്പനയിലെ ഇടിവും നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ, വിതരണ ശൃംഖല പുനഃസംഘടിപ്പിക്കാൻ ഒരുങ്ങി ഇന്ത്യയിലെ മുൻനിര ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഓല ഇലക്ട്രിക് (Ola Electric). ഇതുവരെ കമ്പനി നേരിട്ട് ഉപഭോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തുന്ന (Direct-to-Customer) മാതൃകയാണ് പിന്തുടർന്നിരുന്നതെങ്കിൽ, ഇനി മുതൽ പരമ്പരാഗത ഡീലർഷിപ്പ് ശൃംഖലകളിലൂടെ വിൽപ്പന വിപുലീകരിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം.
ഇതിനായി ആയിരത്തോളം (Nearly 1,000) prospective ഡീലർമാർ ഇതിനോടകം തന്നെ താല്പര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച് രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
വിൽപ്പനയിലെ ഇടിവ്: 2026 ഫെബ്രുവരി മുതൽ ജൂലൈ വരെയുള്ള മാസങ്ങളിൽ ഓലയുടെ വിതരണത്തിൽ ഇരട്ടഅക്ക ഇടിവാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. ഫെബ്രുവരിയിൽ 54 ശതമാനവും മാർച്ചിൽ 57 ശതമാനവും വിൽപ്പന കുറഞ്ഞു. ഇലക്ട്രിക് ഇരുചക്ര വാഹന വിപണി മൊത്തത്തിൽ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോഴാണ് ഓലയ്ക്ക് ഈ തിരിച്ചടി നേരിട്ടത്.
ഡീലർഷിപ്പ് മോഡൽ: സെപ്റ്റംബർ ആദ്യവാരത്തോടെ പുതിയ ഡീലർഷിപ്പുകൾ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വാഹന വിൽപ്പന നടത്താനും സർവീസ് സേവനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കാനും ഡീലർമാർക്ക് കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ സാധിക്കുമെന്നാണ് ഓല കരുതുന്നത്.
കമ്പനി സ്റ്റോറുകൾ ഇനി 'എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററുകൾ': കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം സ്റ്റോറുകൾ ഇനി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വാഹനം കണ്ടു മനസ്സിലാക്കാനുള്ള 'എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്ററുകൾ' (Experience Centers) ആയി പ്രവർത്തിക്കും.
സർവീസ് രംഗത്തെ മാറ്റം: സ്പെയർ പാർട്സുകളുടെ ലഭ്യതക്കുറവാണ് നേരത്തെ ഉപഭോക്താക്കൾ നേരിട്ട പ്രധാന സർവീസ് പ്രശ്നം. ഡീലർമാർ തന്നെ പ്രാദേശികമായി സ്പെയർ പാർട്സുകൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതോടെ സർവീസ് സംബന്ധമായ പരാതികൾ പരിഹരിക്കാനാകുമെന്ന് ഓല ചെയർമാൻ ഭവിഷ് അഗർവാൾ പറഞ്ഞു.