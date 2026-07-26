ഇവി, ഹൈബ്രിഡ് കാറുകളിലേക്ക് ശ്രദ്ധ തിരിച്ച് പ്രീമിയം കാർ ഉപഭോക്താക്കൾ; ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതമുള്ള സെഗ്മെന്റിൽ വൻ മാറ്റം
Jul 26, 2026, 14:42 IST
പ്രീമിയം, ലക്ഷ്വറി കാർ വിഭാഗത്തിൽ ഇലക്ട്രിക് (EV), ഹൈബ്രിഡ് വാഹനങ്ങൾക്ക് പ്രിയമേറുന്നതായി റിപ്പോർട്ട്. ഉയർന്ന ലാഭവിഹിതം (High Margin) നൽകുന്ന ഈ വാഹന സെഗ്മെന്റിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ പരമ്പരാഗത ഇന്ധന കാറുകളിൽ നിന്ന് ഇവി, ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകളിലേക്ക് അതിവേഗം മാറുകയാണെന്ന് വാഹന വ്യവസായ മേഖലയിലെ കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കൾ കൂടുതൽ ഇവി, ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾ വിപണിയിൽ എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെയാണ് ഈ മാറ്റം ശക്തമായത്. ഉയർന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ, പരിസ്ഥിതി സൗഹൃദപരമായ ഡ്രൈവിംഗ്, മികച്ച മൈലേജ്, ഉയർന്ന പെർഫോമൻസ് എന്നിവയാണ് പ്രീമിയം കാർ ഉപഭോക്താക്കളെ ഈ വാഹനങ്ങളിലേക്ക് ആകർഷിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ.